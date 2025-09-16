Kazachstane uždrausta grobti nuotakas ir versti jas tekėti

Už vertimą susituokti dabar bus baudžiama iki 10 metų kalėjimo, pranešime teigė Kazachstano policija.
„Šiais pakeitimais siekiama užkirsti kelią priverstinėms santuokoms ir apsaugoti pažeidžiamų kategorijų piliečius, ypač moteris ir nepilnamečius“, – pridūrė ji.
Be to, nuo šiol uždrausta grobti nuotakas.
„Anksčiau pagrobtą asmenį savanoriškai paleidęs asmuo galėjo tikėtis būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Dabar tokios galimybės nebebus“, – teigė policija.
Patikimos statistikos apie priverstinių santuokų atvejus visoje šalyje nėra, o baudžiamajame kodekse iki šiol nebuvo atskiro straipsnio, draudžiančio versti asmenis tuoktis.
Šiais metais vienas Kazachstano įstatymų leidėjas yra sakęs, kad per pastaruosius trejus metus policija gavo 214 tokių skundų.
Šis paprotys paplitęs ir kaimyninėje Kirgizijoje, kur už jį dažniausiai nebaudžiama, mat teisėsaugai tai visai nerūpi, o pranešėjai bijo užsitraukti gėdą.
Moterų teisių klausimas Kazachstane sulaukė žiniasklaidos dėmesio 2023 m., kai vienas buvęs ministras nužudė savo sutuoktinę – šis atvejis sukrėtė Kazachstano visuomenę ir paskatino prezidentą Kassymą-Jomartą Tokajevą į jį sureaguoti.
„Kai kurie žmonės prisidengdami vadinamosiomis tradicijomis bando primesti žmonų grobimo praktiką. Šis akivaizdus obskurantizmas negali būti pateisinamas“, – pernai tvirtino K. Tokajevas.