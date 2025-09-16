Lenkijos žiniasklaidoje – nauja versija: namo stogą sunaikino ne Rusijos dronas

Skelbiama, kad Lenkijos prokoratūra dar nepatikslino, kas konkrečiai sunaikino kaime esantį pastatą, vadindama tai „neatpažintu objektu“. Gynybos ministerija taip pat nepateikė jokių detalių.
Pasak „Rzeczpospolita“ šaltinių, namo stogą Viriki Volos kaime apgadino ne numuštas „Shahed“ dronas, o iš F-16 paleista raketa „oras-oras“ AIM-120 AMRAAM.
Ant namo nukritusios raketos ilgis – apie tris metrus, ji sveria daugiau nei 150 kg.
Leidinys skelbia, kad smūgio pasekmės galėjo būti daug rimtesnės, tačiau sprogimas neįvyko – nesuveikė kovinė galvutė.
Pasak “Rzeczpospolita“, tyrėjai jau išsiaiškino incidento detales, tačiau kol kas jų viešai neatskleidė.
Karinės žvalgybos tarnyboje dirbęs analitikas, besispecializuojantis saugumo ir karinių strategijų Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje srityje, Maciejus Korowajus pabrėžė, kad smūgis buvo kinetinis.
„Nebuvo nei sprogimo, nei detonacijos, kaip matyti sugriauto namo nuotraukose“, – pažymėjo jis.
Praėjusio trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos virš savo teritorijos numušė iš Rusijos paleistus dronus, pranešė šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Lenkija paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį.
