M. Rubio: „Hamas“ turi „labai nedaug laiko“ priimti pasiūlymą dėl susitarimo

2025 m. rugsėjo 16 d. 08:31
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį perspėjo, kad, Izraeliui tęsiant Gazos miesto bombardavimą, „Hamas“ teturi vos keletą dienų priimti pasiūlymą dėl paliaubų susitarimo.
„Izraeliečiai ten pradėjo vykdyti operacijas. Todėl manome, kad turime labai nedaug laiko, per kurį gali būti sudarytas susitarimas. Mes nekalbame apie mėnesius – mums tikriausiai liko keletas dienų ir galbūt keletas savaičių“, –iš Izraelio išskrisdamas į derybose tarpininkaujantį Katarą žurnalistams sakė M. Rubio.
„Labiausiai norėtume, kad viskas baigtųsi derybų būdu, kad „Hamas“ pasakytų: „Mes ketiname demilitarizuotis, nebekelsime grėsmės“, – kalbėjo M. Rubio.
„Kartais, kai turi reikalų su tokia laukinių grupuote kaip „Hamas“, tai neįmanoma, tačiau tikimės, kad tai gali įvykti“, – teigė M. Rubio.
Pirmadienį M. Rubio Jeruzalėje susitiko su Benjaminu Netanyahu ir pareiškė paramą naujajam Izraelio ministro pirmininko nurodymu pradėtam puolimui Gazos Ruože bei jo deklaruojamam tikslui išnaikinti „Hamas“.
Vėliau liudininkai naujienų agentūrai AFP pasakojo, kad miestas smarkiai bombarduojamas.
