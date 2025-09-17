Danija pirks ilgojo nuotolio tiksliuosius ginklus dėl Rusijos keliamos grėsmės

„Pirmą kartą Danija ketina stiprinti karinius pajėgumus ilgojo nuotolio tiksliaisiais ginklais. Tai paradigmos pokytis Danijos gynybos politikoje“, – per spaudos konferenciją sakė ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ir pridūrė, kad Rusija dar daugelį metų kels grėsmę Danijai ir Europai, todėl nuspręsta sukurti „patikimą atgrasymo priemonę“.
„Su šiais ginklais gynybos pajėgos galės smūgiuoti į toli esančius taikinius ir, pavyzdžiui, neutralizuoti priešo raketų grėsmę“, – sakė premjerė ir pridūrė, kad šie ginklai galėtų būti raketos arba dronai.
Danijos gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad bus pradėta nagrinėti, kokie ilgojo nuotolio ginklai geriausiai atitinka šalies poreikius.
Perginklavimas tapo vyriausybės prioritetu vadovaujant socialdemokratų lyderei M. Frederiksen po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį.
Praėjusią savaitę Danija pareiškė, kad investuos apie 58 mlrd. kronų (9,2 mlrd. JAV dolerių) į Europos gamybos oro ir raketinės gynybos sistemas.
Vasario mėnesį M. Frederiksen pranešė, kad Danija per ateinančius dvejus metus gynybos išlaidoms papildomai skirs 50 mlrd. kronų ir paragino kariuomenę „pirkti, pirkti, pirkti“..