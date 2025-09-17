Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Danija pirks ilgojo nuotolio tiksliuosius ginklus dėl Rusijos keliamos grėsmės

2025 m. rugsėjo 17 d. 15:29
Trečiadienį Danija pareiškė, kad pirmą kartą įsigis „ilgojo nuotolio tiksliųjų ginklų“, nurodydama atgrasymo pajėgumų poreikį atsižvelgiant į Rusijos keliamą grėsmę.
Daugiau nuotraukų (1)
„Pirmą kartą Danija ketina stiprinti karinius pajėgumus ilgojo nuotolio tiksliaisiais ginklais. Tai paradigmos pokytis Danijos gynybos politikoje“, – per spaudos konferenciją sakė ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ir pridūrė, kad Rusija dar daugelį metų kels grėsmę Danijai ir Europai, todėl nuspręsta sukurti „patikimą atgrasymo priemonę“.
„Su šiais ginklais gynybos pajėgos galės smūgiuoti į toli esančius taikinius ir, pavyzdžiui, neutralizuoti priešo raketų grėsmę“, – sakė premjerė ir pridūrė, kad šie ginklai galėtų būti raketos arba dronai.
Danijos gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad bus pradėta nagrinėti, kokie ilgojo nuotolio ginklai geriausiai atitinka šalies poreikius.
Perginklavimas tapo vyriausybės prioritetu vadovaujant socialdemokratų lyderei M. Frederiksen po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį.
Praėjusią savaitę Danija pareiškė, kad investuos apie 58 mlrd. kronų (9,2 mlrd. JAV dolerių) į Europos gamybos oro ir raketinės gynybos sistemas.
Vasario mėnesį M. Frederiksen pranešė, kad Danija per ateinančius dvejus metus gynybos išlaidoms papildomai skirs 50 mlrd. kronų ir paragino kariuomenę „pirkti, pirkti, pirkti“..
DanijaRusija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.