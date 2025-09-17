Įtariamajam Ch. Kirko žudikui pareikšti kaltinimai: sieks mirties bausmės

Antradienį JAV Jutos valstijos prokuroras Jeffas Gray‘jus paskelbė, kad 22-ejų metų Tyleriui Robinsonui siekiama skirti mirties bausmę. J. Gray‘jus perskaitė iš viso septynis kaltinimus, įskaitant trukdymą vykdyti teisingumą ir poveikio liudytojams darymą.
Jo nuomone, sunkinančia aplinkybe tapo tai, kad T. Robinsonas į aktyvistą nusitaikė dėl jo politinių pareiškimų, o nusikaltimą tariamai įvykdė žinodamas, kad renginyje buvo vaikų, kuriems būtų tekę tai pamatyti.
J. Grey‘jus taip pat užsiminė apie T. Robinsono kaltės įrodymus, įskaitant DNR pėdsakus ant tariamo žmogžudystės įrankio ir stebėjimo vaizdo įrašų analizės duomenis.
Jutos valstijoje numatyta galimybė už labai sunkius nusikaltimus skirti mirties bausmę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas jau pasisakė už mirties bausmės skyrimą šioje byloje.
Tai, kad ruošiamasi prašyti mirties bausmės, minėjo ir Jutos valstijos gubernatorius respublikonas Spenceris Coxas.
Teigiama, kad T. Robinsonas į Ch. Kirką šovė praėjusį trečiadienį Jutos universiteto miestelyje vykusiame renginyje. Vėliau aktyvistas mirė ligoninėje.
Ch. Kirko mirtis turėjo didžiulį poveikį Jungtinių Valstijų politikos arenai. 31-erių metų vyras buvo laikomas JAV dešinės balsu ir buvo įtakingas D. Trumpo judėjimo „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (MAGA) atstovas, padėjęs D. Trumpui būti išrinktam antrai kadencijai.
Ch. Kirko balsas pasiekė milijonus žmonių, ypač jaunų vyrų. 2012 m. jis įkūrė jaunimo organizaciją „Turning Point USA“, kuri šiuo metu veikia daugelyje vidurinių mokyklų ir universitetų.
Jo mirtis – vienas iš kelių pastaruoju metu JAV įvykdytų politiškai motyvuotų smurto aktų.
JAVŽmogžudystėJutos valstija
