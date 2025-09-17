J. Navalnaja: Rusijos opozicijos lyderis A. Navalnas buvo nunuodytas

„Dviejų šalių laboratorijos padarė išvadą, kad Aleksejus buvo nužudytas. Tiksliau, nunuodytas“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame vaizdo įraše sakė Julija Navalnaja.
Prieš jį palaidojant J. Navalnaja sakė, kad jo sąjungininkai „sugebėjo gauti ir saugiai perduoti į užsienį Aleksejaus biologinius mėginius“.
A. Navalnas, daugelį metų buvęs didžiausias prezidento Vladimiro Putino kritikas, mirė paslaptingomis aplinkybėmis, atlikdamas 19 metų laisvės atėmimo bausmę dėl virtinės kaltinimų, kurie laikomi kerštu už jo vykdytą veiklą.
Ji neatskleidė daugiau detalių apie tai, kokie mėginiai buvo gauti ir kokie buvo analizės rezultatai, tačiau paragino laboratorijas nepriklausomai paskelbti savo rezultatus ir nurodyti, kokie nuodai, jų manymu, buvo panaudoti.
Pasak Rusijos opozicinio portalo „Meduza“, J. Navalnaja teigė, kad dėl jos vyro nužudymo kaltas prezidentas Vladimiras Putinas, ir kaltino Rusijos specialiąsias tarnybas kuriant draudžiamus cheminius ir biologinius ginklus.
Charizmatiškas kovotojas su korupcija A. Navalnas visoje Rusijoje į antikremliškus protestus suburdavo šimtus tūkstančių žmonių, taip pat viešindavo įtariamą V. Putino artimiausios aplinkos žmonių neteisėtą praturtėjimą.
Aleksejus NavalnasJulija NavalnajaRusija
