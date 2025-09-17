Lenkija pagerbė sovietų įsiveržimo per Antrąjį pasaulinį karą aukas

Sovietų invazija įvyko netrukus, kai rugsėjo 1 d. Vokietija iš vakarų įsiveržė į Lenkiją ir sukėlė Antrąjį pasaulinį karą.
Prezidentas Karolis Nawrockis dalyvavo valstybinėse laidotuvėse su karine ceremonija, skirtose Katynės aukų palaikų palaidojimui. 1940 m. per Antrąjį pasaulinį karą sovietų slaptoji policija NKVD Katynėje įvykdė masines lenkų karo belaisvių žudynes.
Per ceremoniją Lenkijos kariuomenės katedroje Varšuvoje K. Nawrockis sakė, kad „šio genocido (...) būtų buvę galima išvengti (...) jei pasaulis būtų supratęs užgimusios sovietinio komunizmo ideologijos keliamą pavojų“.
„Šis terorą nešantis komunizmas, kartu su vokiečių nacionalsocializmu sudaręs Molotovo-Ribbentropo paktą, kėlė grėsmę ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rumunijos ir Suomijos vientisumui ir nepriklausomybei“, – sakė K. Nawrockis.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas rytiniame Vytyčno kaime padėjo vainiką Pasienio apsaugos korpuso karių kapinėse. Šie kariai 1939 m. kovėsi viename iš paskutiniųjų šiame regione gynybinio karo mūšių prieš sovietų agresorius.
D. Tuskas sakė, kad Lenkija turėtų pasimokyti iš 1939 m. ją ištikusios tragedijos, kai šalis buvo „okupuota, mūsų teritorijas užgrobė nacistinė Vokietija ir sovietinė Rusija“.
D. Tuskas sakė, kad 1939 m. rugsėjį didvyriškai kovoję lenkų kariai buvo vieni ir Lenkija neturėjo jokių galimybių gynybinėje kovoje prieš nacistinę Vokietiją ir Sovietų Rusiją.
„Tačiau šiandien viskas yra kitaip. Esame galingiausio gynybos Aljanso – NATO – nariai, kuriame vieną geriausiai aprūpintų ir moderniausių armijų, turime veiksmingą valstybę ir stiprią ekonomiką“, – sakė D. Tuskas. Jis pridūrė, kad, remiantis tyrimais, Lenkijos kariuomene pasitiki net 94 proc. lenkų.
Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas, padėjęs vainiką prie Rytuose žuvusiųjų ir nužudytųjų paminklo Varšuvoje, sakė, kad 1939 m. rugsėjo 17 d. su vokiečiais kovojusiai Lenkijos armijai „peiliu į nugarą dūrė Rusija“.
Jis sakė, kad atminti praeitį svarbu, bet dar svarbiau, kas laukia ateityje. Šiandien Lenkija, siekdama sustabdyti grėsmę, vėl kylančią iš rytų, kuria savo saugumą ant trijų ramsčių: visuomenės, sąjungininkų ir kariuomenės stiprybės.