Pradėdamas valstybinį vizitą JK, D. Trumpas atvyko į Vindzoro pilį

Sosto įpėdinis princas Williamas ir jo žmona princesė Catherine šiltai pasitiko D. Trumpą ir pirmąją ponią Melanią Trump, kai sraigtasparnis „Marine One“ nusileido šalia Vindzoro pilies apie 12.15 val. vietos (14.15 val. Lietuvos) laiku. Prasidėjus JK žavesio kampanijai, Williamas ir Catherine trumpą atstumą palydėjo D. Trumpą ir jo sutuoktinę susitikti su karaliumi Karoliu III ir karaliene Camilla.
Kai prezidentas spaudė ranką karaliui, pilies rytinėje pievelėje iš šešių Pirmojo pasaulinio karo laikų pabūklų vienu metu buvo paleistas 41 šūvis, o panašus reginys buvo stebimas ir Londono Taueryje, sostinės centre. Ceremonijoje dalyvavo apie 120 žirgų ir 1 tūkst. 300 britų kariuomenės narių – pasak JK pareigūnų, tai buvo didžiausias karinis iškilmingas sutikimas valstybinio vizito JK proga, kiek mena istorija.
Trumpai ir karališkosios šeimos nariai tada dalyvavo karietų procesijoje Vinzdoro valdose link beveik 1 tūkst. metų senumo pilies.
„Šildo man širdį“
JK deda visas pastangas, kad pamalonintų nenuspėjamą D. Trumpą ypatingu pompastikos ir iškilmingumo demonstravimu, bandydama išlaikyti jo palankumą daugybės tarptautinių krizių akivaizdoje. Tačiau 79-erių respublikonas laikomas atokiau nuo britų, kurių apklausos rodo, kad D. Trumpas išlieka nepopuliarus, o visas vizitas rengiamas už uždarų durų.
„Gana liūdna, kad visuomenė negali pamatyti prezidento“, – naujienų agentūrai AFP sakė 40-metė Charlene Bryan, kuri atvyko iš Londono, tikėdamasi pamatyti D. Trumpą.
Žinant, kad D. Trumpas yra apsėstas britų karališkąja šeima ir mėgsta pompastiką, karinis sutikimas buvo dar didesnis, nei tada, kai karalienė Elžbieta II priėmė D. Trumpą per jo ankstesnį valstybinį vizitą 2019 m.
Jis yra pirmasis JAV prezidentas, gavęs progą atvykti su dviem valstybiniais vizitais. Jo viešnagės proga taip pat bus surengtas pirmas bendras JAV ir JK naikintuvų skrydis. Abu Trumpai padės vainiką ant karalienės Elžbietos II, mirusios 2022 m., kapą, o prezidentas ir Karolis III trečiadienį dienos įvykius užbaigs valstybiniu banketu, kurio metu jie turėtų sakyti kalbas.
Visa tai yra skirta sužavėti JAV lyderį, kuris šiais metais socialiniuose tinkluose, kalbėdamas apie save, pareiškė „Tegyvuoja karalius!“, o Baltieji rūmai paskelbė netikrą žurnalo viršelį, kuriame jis dėvi karūną.
Kyla klausimas, ar JK pavyks palenkti D. Trumpą, kurio nenuspėjamumas įvairiais klausimais – nuo muitų iki Ukrainos ir Gazos Ruožo – pasaulyje sukėlė sąmyšį. Britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris tikėsis, kad D. Trumpas ketvirtadienį išvyks apimtas šilto karališkosios minkštosios galios švytėjimo, tačiau garantijų nėra.
Atrodė, kad D. Trumpas juto meilę, kai antradienį kartu su pirmąja ponia Melania sraigtasparniu atvyko į JAV ambasadoriaus oficialią rezidenciją Londone. „Daug kas čia šildo man širdį“, – teigė prezidentas, kurio motina yra kilusi iš Škotijos ir kuris šalyje valdo du golfo kurortus.
Jis apibūdino 76-erių karalių Karolį III, kuris šiuo metu yra gydomas nuo vėžio, kaip savo „draugą“.
Epsteino šešėlis
Respublikonas taip pat gali džiaugtis galimybe pabėgti nuo neramumų namuose Jungtinėse Valstijose, kur dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymas sukėlė didelį sujudimą. Tačiau šmėžuoja miręs seksualinis nusikaltėlis Jeffrey Epsteinas, kuris galvos skausmą kelia tiek D. Trumpui, tiek K. Starmeriui ir kuris užtraukė nemažą gėdą karališkajai šeimai.
Policija sulaikė keturis žmones, kurie antradienio vakarą ant Vindzoro pilies sienos rodė D. Trumpo ir J. Epsteino nuotraukas. Trečiadienį Londone planuojamuose protestuose turėtų dalyvauti tūkstančiai žmonių.
Ketvirtadienį, antrąją vizito dieną, K. Starmeris priims D. Trumpą savo užmiesčio rezidencijoje.
Juos paskatins britų farmacijos grupės CSK pranešimas, kad ji per ateinančius penkerius metus JAV investuos 30 mlrd. dolerių (apie 25 mlrd. eurų), tačiau derybos gali tapti keblios keliais frontais. K. Starmeris namuose susiduria su politinėmis problemomis, kurios kilo po to, kai jis atleido JK ambasadorių Vašingtone Peterį Mandelsoną dėl skandalo, susijusio su šio diplomato ryšiais su J. Epsteinu.
