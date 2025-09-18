A. Lukašenka prabilo apie į Lietuvą atsisakiusį vykti M. Statkevičių: gali „greitai mirti“

M. Statkevičius, kuris kaip A. Lukašenkos konkurentas 2010 m. dalyvavo prezidento rinkimuose, kartu su dešimtimis kitų politinių kalinių, paleistų anksčiau šį mėnesį, turėjo atvykti į Lietuvą. Tačiau pasienyje jis išlipo iš juos vežusio autobuso ir grįžo į Baltarusiją, kurią nuo 1994 metų valdo autoritarinis lyderis.
Nuo to laiko M. Statkevičiaus niekas nematė, o jo žmona praėjusią savaitę AFP sakė, kad neturi jokių žinių apie jį.
Tačiau trečiadienį A. Lukašenka patvirtino, kad disidentas grįžo į Baltarusiją.
A. Lukašenka sakė, kad lietuviai įspėjo M. Statkevičių, kad jis „pateks į kalėjimą“, jei grįš į Baltarusiją.
„Jie jį išsivežė. Mes negalėjome jo palikti. Galų gale jis mūsų pilietis. Jie išvežė jį į Baltarusiją“, – sakė A. Lukašenka per televizijos diskusiją su istorikais.
Toliau jis sakė, kad 69 metų oponentas „jau baigia išsekti“.
„Jis netrukus mirs, neduok Dieve, kalėjime, tad kam tai daryti?“ – pridūrė A. Lukašenka.
Organizacija „Amnesty International“ pirmadienį pareiškė, kad M. Statkevičiaus dingimas greičiausiai yra „prievartinis“.
Baltarusijos kalėjimų sistema garsėja slaptumu, o politiniai kaliniai dažnai ištisus mėnesius laikomi vienutėje, be galimybės susisiekti su šeima ar advokatais.
Žmogaus teisių gynėjų duomenimis, Baltarusijoje už grotų tebėra apie 1 000 politinių kalinių.
Aliaksandras LukašenkaBaltarusijadisidentas
Rodyti daugiau žymių