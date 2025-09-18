D. Trumpas tvirtina, kad nesutinka su K. Starmeriu dėl Palestinos valstybės

Kaip pranešama, toks jo komentaras nuskambėjo po to, kai abu lyderiai aptarė karą Gazos Ruože.
„Šiuo klausimu nesutinku su ministru pirmininku – tai vienas iš nedaugelio mūsų nesutarimų“, – tvirtino D. Trumpas, kalbėdamas spaudos konferencijoje su K. Starmeriu britų premjero užmiesčio rezidencijoje Čekerse antrąją visą savo valstybinio vizito dieną.
K. Starmeris liepą paskelbė, kad JK imsis veiksmų, jog rugsėjį Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje pripažintų Palestinos valstybę, jei Izraelis neįvykdys tam tikrų sąlygų, įskaitant ugnies nutraukimą Gazos Ruože. Šis klausimas tapo vienu iš nedaugelio nesutarimų, išsiskyrusių iš vieningo fronto, kurį D. Trumpas ir K. Starmeris demonstravo spaudos konferencijoje.
Jungtinės Valstijos griežtai atmeta šalių užmojus pripažinti Palestinos valstybę, nors tokį žingsnį kitą savaitę ketina žengti Prancūzija, Kanada ir kitos Vakarų sąjungininkės.
Lyderiai savo susitikime taip pat aptarė prastėjančią padėtį Gazos Ruože, nurodė K. Starmeris, kuris pažymėjo, kad jie sutaria dėl „taikos ir veiksmų plano poreikio“.
„Noriu pabaigos. Noriu, kad būtų paleisti įkaitai“, – teigė D. Trumpas. Jis pavadino karą „sudėtingu“, tačiau vengė tiesiogiai atsakyti į kelis klausimus apie tai, ar jis paragins savo sąjungininką Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu nutraukti žydų valstybės vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą.
K. Starmeris padėtį Gazos Ruože pavadino „netoleruotina“ ir pabrėžė „poreikį greitai įvežti pagalbą į Gazą“. Jis pridūrė, kad Palestinos valstybingumo pripažinimas būtų dalis platesnio „taikos plano“, įskaitant užtikrinimą, jog palestiniečių smogikų grupuotė „Hamas“ neatliktų jokio vaidmens jos valdyme, tačiau nepateikė papildomų detalių apie tai, kada bus žengtas oficialaus pripažinimo žingsnis.
JK žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad K. Starmeris jau šį savaitgalį, dar prieš JT susitikimą gali užbaigti planus dėl Palestinos valstybės pripažinimo.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Keiras StarmerisPalestina
