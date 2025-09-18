Lrytas Premium prenumerata tik
Moldovoje prieš rinkimus vykdant korupcijos tyrimą atliktos kratos

2025 m. rugsėjo 18 d. 17:45
Ketvirtadienį rinkėjų papirkinėjimą tiriantys Moldovos pareigūnai atliko dešimtis kratų prieš šį mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus.
Per rinkimus rugsėjo 28 d. proeuropietiška valdančioji partija susidurs su dideliu iššūkiu išlaikyti parlamente daugumą prieš prorusišką opoziciją.
Proeuropietiška prezidentė Maia Sandu ne kartą perspėjo apie Rusijos kišimąsi į politinius procesus Moldovoje, 2,4 mln. gyventojų turinčioje buvusioje sovietinėje valstybėje, Ukrainos kaimynėje.
Kovos su korupcija institucija pranešė, kad valdžia atliko daugiau nei 50 kratų šiauriniuose Moldovos rajonuose.
Prokurorai „vykdo baudžiamąjį tyrimą sudėtingoje byloje, susijusioje su pinigų plovimu, rinkėjų papirkinėjimu ir neteisėtu politinių partijų finansavimu“, sakoma pranešime.
„Tyrimai nukreipti į nusikalstamą schemą, kurią prieš 2025 m. rugsėjo 28 d. vyksiančius parlamento rinkimus įgyvendina politinių partijų sprendimus priimantys asmenys, nariai ir rėmėjai“.
Šie reidai yra naujausi iš daugybės atliktų kratų. Trečiadienį pabėgęs prorusiškas politikas Ilanas Šoras „Telegram“ kanale kaip „politinį terorizmą“ pasmerkė „mūsų kolegų, lyderių“ ir „rėmėjų“ kratas. Jo partijai uždrausta dalyvauti rinkimuose.
M. Sandu vos per plauką pernai laimėjo prezidento rinkimus.
Vyriausybė kaltina Rusiją kišimusi į prezidento rinkimus, nupirkus iki 300 tūkst. rinkėjų balsus.
Po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. Moldova pateikė paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, stojimo derybos prasidėjo praėjusiais metais.
