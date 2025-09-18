Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prancūzai atmeta taupymo planus: laukiama šimtatūkstantinių protestų ir streikų

2025 m. rugsėjo 18 d. 09:32
Ketvirtadienį Prancūzijoje šimtai tūkstančių žmonių turėtų dalyvauti protestuose prieš vyriausybės taupymo planus, taip pat visoje šalyje vyks streikai.
Valdžios institucijos mano, kad protestuose dalyvaus 700–800 tūkst. žmonių.
Be taikių demonstracijų, laikinasis vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau taip pat tikisi sabotažo ir blokadų. Iš viso šiai dienai mobilizuota 80 000 saugumo pajėgų narių.
Gali būti, kad streikai smarkiai sutrikdys kai kurias Prancūzijos viešojo gyvenimo sritis. Tikimasi, kad streikuos daug mokytojų, o daugybė vaistinių greičiausiai liks uždarytos.
Tikėtina, kad bus atšaukti tarpmiestinių ir regioninių traukinių reisai, o Paryžiaus gyventojai turėtų nusiteikti didelėms problemoms dėl viešojo transporto.
Tačiau oro uostuose darbas turėtų vykti beveik įprastai, mažiau numatoma ir tolimų kelionių sutrikimų.
Streikus surengti paragino platus profesinių sąjungų aljansas. Profsąjungos sunerimusios dėl vyriausybės, kuri visai neseniai atsistatydino, paskelbtų griežtų taupymo priemonių.
Ypač kritikuojamas pasiūlymas panaikinti dvi valstybines šventes. Naujasis Prancūzijos ministras pirmininkas Sébastienas Lecornu paskelbė, kad šis konkretus plano elementas dabar nebus įgyvendinamas.
Protestu taip pat siekiama daryti spaudimą S. Lecornu, kuris rengia naują taupymo biudžetą.
