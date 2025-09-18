Vatikanas nepasirengęs genocidu vadinti karą Gazos Ruože

„Žodis genocidas vartojamas vis dažniau“, – sakė popiežius per interviu JAV žurnalistei Elise Ann Allen jos knygai „Popiežius Leonas XIV: pasaulio pilietis, XXI a. misionierius“.
„Oficialiai Šventasis Sostas nemano, kad šiuo metu gali paskelbti kokią nors deklaracijų šiuo klausimu“, – sakė Leonas XIV ir pridūrė, kad genocidas turi labai ypatingą apibrėžimą, bet „vis daugiau žmonių kelia šį klausimą“.
Jungtinių Tautų (JT) tyrėjai antradienį apkaltino Izraelį genocidu Gazoje, siekiant „sunaikinti palestiniečius“, o Izraelio ministrą pirmininką ir kitus aukščiausius pareigūnus – jį skatinant.
Tai pirmas kartas, kai JT įgaliota tyrimo institucija padarė išvadą, kad šalis vykdo genocidą.
Liepos mėnesio interviu JAV gimęs Leonas pareiškė nusivylimą, kad net Jungtinės Amerikos Valstijos vargiai daro spaudimą Izraeliui, kad palengvintų kančias Gazos Ruože. JT teigimu, ten palestiniečiams gresia badas.
„Net ir po kelių labai aiškių Jungtinių Valstijų vyriausybės pareiškimų, įskaitant prezidento Trumpo, aiškaus atsako ieškant veiksmingų būdų palengvinti nekaltų žmonių Gazos Ruože kančias nėra ir tai, žinoma, kelia didelį susirūpinimą“, – sakė jis.
Popiežius sakė, kad „vaizdai, kuriuos matome per televiziją, yra labai baisūs“, ir pridūrė: „Tikiuosi, kad jie nepavers mūsų nejautriais“.
„Negalime to ignoruoti. Turime toliau stengtis bandyti ką nors pakeisti“, – sakė jis.
Nukrypdamas nuo oficialios Vatikano linijos, Leono pirmtakas popiežius Pranciškus kėlė klausimą, ar griežtas karinis Izraelio atsakas Gazos Ruože prilygsta genocidui.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytas išpuolis, per kurį palestiniečių grupuotė, JAV ir Europos Sąjungos laikoma teroristine, Izraelyje nužudė 1219 žmonių, dar apie 250 paėmė įkaitais.
IzraelisGazos RuožasVatikanas
