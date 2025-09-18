Venesuela Karibų jūroje pradėjo didelio masto karines pratybas

Karibų jūros La Orčilos saloje, esančioje už maždaug 180 kilometrų nuo Venesuelos krantų, vykstančiose pratybose dalyvauja daugiau nei 2,5 tūkst. karių, kuriems talkina 12 karo laivų, 22 lėktuvai, 20 nereguliariosios kariuomenės katerių ir artilerija, trečiadienį per valstybinę televiziją pranešė V. Padrino.
Kartu su reguliariosiomis pajėgomis pratybose dalyvauja ir nereguliarioji Venesuelos kariuomenė, kurią sudaro rezervistai, valdančiosios Socialistų partijos nariai, valstybinių įmonių darbuotojai ir pensininkai.
V. Padrino sakė, kad tris dienas pagal „ginkluotų ir pasirengusių žmonių“ koncepciją vyksiančiose pratybose bus treniruojamasi veiksmų, susijusių su desanto išsilaipinimu, oro gynyba, dronų valdymu, elektronine karyba ir specialiųjų pajėgų misijomis.
Šie manevrai vyksta tuo metu, kai Karakaso santykiuose su Vašingtonu tvyro įtampa. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kaltina prezidento Nicoláso Maduro vyriausybę toleruojant nusikalstamas grupuotes, turinčias ryšių su JAV, tarp jų ir narkotikų gaują „Tren de Aragua“, kurią Vašingtonas laiko užsienio teroristine organizacija.
N. Maduro savo ruožtu apkaltino karo laivus netoli Venesuelos dislokavusį Vašingtoną įtampos eskalavimu, o Karibų jūros regione esančias JAV karines pajėgas pavadino „didžiausia grėsme“ per šimtą metų.
Šią savaitę D. Trumpas sakė, kad JAV pajėgos smogė dar vienam laivui, kuriuo, kaip įtariama, iš Venesuelos buvo gabenami narkotikai, per antpuolį žuvo trys žmonės. Vašingtonas teigia, kad pastarosiomis dienomis jo kariuomenė perėmė tris tokius laivus, o per ankstesnes operacijas nukovė 11 žmonių.
Keletas JT žmogaus teisių ekspertų šiuos kruvinus smūgius pasmerkė kaip tarptautinės ir jūrų teisės pažeidimą.