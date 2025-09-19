D. Trumpo sraigtasparnis sugedo ore netoli Londono: paaiškėjo, kur leidosi

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt sakė, kad „dėl nedidelės hidraulinės problemos“ sraigtasparnis nusileido „vietiniame aerodrome“, o vėliau, maždaug 20 minučių vėliau nei numatyta, pasiekė Stanstedo oro uostą.
Ji sakė, kad sprendimas buvo priimtas „didelio atsargumo sumetimais“, pridurdama, kad prezidentas ir pirmoji ponia „saugiai įsėdo į atsarginį sraigtasparnį“.
Po nusileidimo Lutono oro uosto kilimo ir tūpimo takelyje buvo pastebėti greitosios pagalbos tarnybiniai automobiliai.
Atskirose nuotraukose matyti abu D. Trumpo sraigtasparniai prie pat Lutono kilimo ir tūpimo tako.
JAV prezidentą gabenantis orlaivis vadinamas „Marine One“.
Sraigtasparniuose įrengtos priešraketinės gynybos ir radarų trikdymo sistemos, taip pat elektronika, sukurta taip, kad atlaikytų branduolinio sprogimo elektromagnetinį impulsą.
Saugumo sumetimais „Marine One“ dažnai skraido su grupe vienodų sraigtasparnių, kurie atlieka apgaulės funkciją. Sraigtasparnį paprastai lydi du ar trys „Osprey MV-22“.
„Osprey“ sraigtasparniai įprastai skraidina pagalbinį personalą, specialiųjų pajėgų ir slaptųjų tarnybų agentus, kuriems pavesta spręsti bet kokias avarines situacijas skrydžio metu.
D. Trumpas naudojosi sraigtasparniu keliaudamas iš vienos vietos į kitą savo antrojo valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje metu.
Antradienį vėlai vakare jis atskrido į Stanstedo oro uostą ir buvo nuskraidintas į Winfield House Londono centre – oficialią JAV ambasadoriaus Jungtinėje Karalystėje rezidenciją.
Kitą dieną JAV prezidentas D. Trumpas su žmona išskrido į Vindzoro pilį, kur susitiko su Jungtinės Karalystės karaliumi ir karaliene.
Ketvirtadienį D. Trumpas iš Vindzoro į Čekersą diplomatinėms deryboms su JK ministru pirmininku Keiru Starmeriu buvo atskraidintas „Marine One“ sraigtasparniu.
Per bendrą spaudos konferenciją Čekerse abu lyderiai aptarė įvairius klausimus, įskaitant Ukrainą, Gazą ir nelegalią migraciją – temą, kurią D. Trumpas pasiūlė Jungtinei Karalystei pasiūlė išspręsti pasitelkiant kariuomenę.
D. Trumpas sakė, kad „nesutinka su ministru pirmininku“ Palestinos valstybingumo klausimu.
K. Starmeris planuoja pripažinti Palestinos valstybingumą prieš kitą savaitę Niujorke vyksiantį Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos posėdį.
