Europolas: 2024 m. ES šalyse įvykdyti 58 teroristiniai išpuoliai

2025 m. rugsėjo 19 d. 13:09
2024 m. Europos Sąjungos (ES) šalyse būta iš viso 58 teroristinių išpuolių. Tai yra perpus mažiau nei 2023-iaisiais, kai registruota 120 išpuolių, pranešė Europolas, kuriuo remiasi „euronews“.
Daugiausiai teroristinių aktų įvykdyta Italijoje ir Prancūzijoje – atitinkamai 20 ir 14. Toliau eina Vokietija (6), Austrija ir Graikija (po 3).
Beveik pusė teroristinių išpuolių ES priskiriami džihado terorizmui, ir tai yra ženklus padidėjimas, lyginant su 2023-iaisiais. Šie išpuoliai pareikalavo daugiausiai aukų – penkių žuvusiųjų ir 18 sužeistųjų.
Dauguma atakų buvo nukreipta prieš civilius, o pramonės sektorius buvo antras dažniausias taikinys.
20 šalių narių dėl su teroru susijusių nusikaltimų buvo sulaikyti iš viso 449 asmenys. Tai padidėjimas, lyginant su 2023 m. (426) ir 2022-aisiais (380). Daugiausiai sulaikymų būta Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Vokietijoje.
 
 
