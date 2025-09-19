Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iš Lenkijos – signalas dėl Rusijos naikintuvų prie naftos bazės Baltijos jūroje

2025 m. rugsėjo 19 d. 21:47
Po per Europą nusiritusios žinios apie tris į Estijos oro erdvę įskridusius ir ten net 12 minučių išbuvusius Rusijos naikintuvus signalą perdavė ir Lenkija.
Lenkijos pasienio apsaugos tarnyba socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad du Rusijos naikintuvai žemame aukštyje praskrido virš „Petrobaltic“ naftos platformos, esančios Baltijos jūroje.
Nurodyta, kad Rusijos naikintuvai pažeidė platformos saugumo zoną.
„Orlen Petrobaltic“ platforma yra Lenkijos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.
Lenkija nurodė, kad naikintuvai skrido apie 150 m aukštyje.
Incidentas įvyko penktadienio popietę. Pasienio apsaugos Jūrų dalinio vado atstovė Katarzyna Przybysz naujienų agentūrai PAP sakė, kad naikintuvai praskrido „Orlen Petrobaltic“ priklausančios naftos platformos teritorijoje.
„Tai buvo išskirtinėje ekonominėje zonoje. Buvome informuoti (...), kad padidintume budrumą ir reaguotume į bet kokius kitus pažeidimus, kurie galėtų būti susiję su valstybės sienų pažeidimu. Taip neįvyko, todėl mums nereikėjo reaguoti“, – aiškino ji.
Pasienio apsauga pabrėžia, kad apie incidentą buvo pranešta Lenkijos ginkluotosioms pajėgoms ir kitoms tarnyboms.
Kaip skelbta anksčiau, virš Suomijos įlankos NATO erdvę pažeidė ir į Estijos oro erdvę įskrido trys Rusijos naikintuvai Mig-31. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo 12 minučių.
Estija šį incidentą vadino ne tik provokacija, bet ir incidento neturinčia situacija.
Penktadienį Estijos premjeras Kristenas Michalas paskelbė, kad Estijos vyriausybė prašo NATO 4-ojo straipsnio konsultacijų.
RusijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)karas Ukrainoje
