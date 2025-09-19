Prancūzijoje – neįprasta protesto forma: parlamentarams išsiuntė 600 prezervatyvų

Praėjusį trečiadienį vyras išsiuntė siuntinį su prezervatyvais į Prancūzijos Nacionalinę Asamblėją, paaiškindamas, kad taip norėjo išreikšti savo pasipiktinimą parlamento diskusijomis.
„Asamblėjos lygis su kiekvienais rinkimais vis labiau krenta, dabar mes esame nebe žemumose – mes griovyje“, – dėstė vyras.
P. Guirot teigė, kad omenyje turi muštynes tarp deputatų, tarpusavio įžeidinėjimus bei nepakankamą diskusijų kokybę, kai sudėtingos temos yra pernelyg supaprastinamos.
Jis pripažino: „Ne visi tokie, aš apibendrinu, bet reikšminga dalis – tokia.“
Šiuo metu nežinoma, kaip Nacionalinė Asamblėja sureagavo į prezervatyvų siuntinį.
Tai ne pirmas kartas, kai Lodevo gyventojas imasi tokių veiksmų. Įkvėptas garsaus prancūzų komiko Coluche, jis kelis kartus nesėkmingai kandidatavo į parlamentą.
2016 m. „Pierre de Zigo“ surengė kitą akciją, per kurią „išsaugojo paskutinius socializmo kvėpavimus“ Paryžiuje, Solferino gatvėje, kur buvo įsikūrusi buvusi Prancūzijos Socialistų partijos būstinė.
Anksčiau buvo pranešta, kad Slovakijos gynybos ministerija nori panaudoti 1000 prezervatyvų, įsigytų už 1990 eurų, siekiant reklamuoti kariuomenę ir pritraukti naujų narių.
Praėjusiais metais Diemeno miesto valdžia, centrinėje Nyderlandų dalyje, didele balsų persvara palaikė iniciatyvą nemokamai dalinti prezervatyvus vietos gyventojams.