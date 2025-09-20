Afrikos aktyvistai užsibrėžė tikslą pataisyti Merkatoriaus žemėlapį

Šis iškraipymas paskatino naują Afrikos iniciatyvą „Ištaisyk žemėlapį“, raginančią vaizduoti Afriką tikruoju masteliu.
„Šimtmečius šis žemėlapis rodė sumažintą Afriką, skatindamas požiūrį, kad žemynas yra mažesnis, periferinis ir mažiau svarbus“, – sako viena iš organizacijos „Speak Up Africa“ įkūrėjų Fara Ndiaye. Ši organizacija vadovauja kampanijai kartu su kita teisių gynimo grupe „Afrika No Filter“.
Norint tiksliai perkelti Žemės rutulį į plokščią žemėlapį, visada tenka ieškoti kompromisų, nes kai kurias dalis reikia ištempti, iškirpti arba praleisti, ekspertai sakė AFP.
Istoriškai žemėlapiai atspindėjo jų kūrėjų pasaulėžiūrą. 6 amžiaus pr. Kr. babiloniečių molinėse lentelėse jų imperija buvo laikoma pasaulio centru, o viduramžių Europos žemėlapiuose dažnai buvo akcentuojamos religinės vietovės.
Taigi tenka rinktis: pasaulio žemėlapis atrodys labai skirtingai priklausomai nuo to, ar jo centre bus Australija, Sibiras, ar Europa. Šiandien labiausiai naudojamą žemėlapį 1569 m. jūrinei navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Jame daugiausia dėmesio buvo skiriama tiksliam sausumos masyvų formų ir kampų atvaizdavimui, tačiau jų santykiniai dydžiai dažnai netikslūs.
Merkatoriaus projekcijoje šiauriniai regionai išdidinti, o ekvatoriniai – sumažinti, todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika – mažesnės.
Iškraipymai yra ryškūs: 100 kv. kilometrų plotas aplink Norvegijos sostinę Oslą atrodo keturis kartus didesnis už tą patį plotą aplink Nairobį, esantį Kenijoje.
Grenlandija atrodo tokio pat dydžio kaip Afrika, nors iš tiesų yra 14 kartų mažesnė.
Pusiausvyros paieškos
20 amžiuje atsirado alternatyvų Merkatoriaus žemėlapiui – įskaitant sukurtas 1921 m. Oswaldo Winkelio ir 1963 m. Arthuro Robinsono – kurios sumažino iškraipymus, bet prarado tikslumą. Aštuntajame dešimtmetyje Gallo-Peterso projekcija atkūrė proporcingus dydžius, bet iškraipė formas.
Siekdami rasti pusiausvyrą tarp tikslumo ir estetikos, kartografai Tomas Pattersonas, Bojanas Savričius ir Bernhardas Jenny 2018 m. pristatė „Equal Earth“ projekciją. Joje Afrika, Lotynų Amerika, Pietų Azija ir Okeanija atrodo gerokai didesnės.
„Equal Earth“ išsaugo santykinius žemynų plotus ir, kiek tai įmanoma, parodo jų formas taip, kaip jos atrodo gaublyje“, – AFP sakė B. Savričius.
Šią projekciją dabar palaiko Afrikos Sąjunga. Organizacija „Speak Up Africa“ teigia, kad tolesni kampanijos žingsniai – siekti, kad ją priimtų Afrikos mokyklos, žiniasklaida ir leidėjai.
„Mes taip pat kreipiamės į Jungtines Tautas ir UNESCO (JT kultūros instituciją), nes tvariems pokyčiams reikalingas pasaulinių institucijų dalyvavimas“, – sakė F. Ndiaye.
„Naivi“ polemika
Kai kurie kritikai atmeta teiginius dėl Merkatoriaus šališkumo.
„Bet kokie teiginiai, kad Merkatorius akivaizdžiai klaidina žmones, atrodo naivūs, – AFP sakė Sirakūzų universiteto geografijos profesorius ir knygos „Kaip meluoti žemėlapiais“ autorius Markas Monmonier. – Jei norite palyginti šalių dydžius, naudokite stulpelinę diagramą ar lentelę, o ne žemėlapį.“
Nepaisant iškraipymų, Merkatoriaus žemėlapis tebėra naudingas skaitmeninėms platformoms, nes jame tiksliai atvaizduotos sausumos formos ir kampai, todėl „lengva apskaičiuoti kryptis“, AFP sakė buvęs „Google“ geoerdvių technologas Edas Parsonsas.
„Nors Merkatoriaus žemėlapis gali iškraipyti didelio ploto objektų dydį, jis tiksliai atvaizduoja mažus objektus, o tai yra bene dažniausia skaitmeninių platformų paskirtis“, – sakė jis.
Turint tikslius santykinius dydžius, kaip „Equal Earth“ žemėlapyje, gali būti sudėtinga atlikti navigacijos skaičiavimus, tačiau technologijos prisitaiko.
„Dauguma žemėlapių kūrimo programinės įrangos nuo 2018 metų palaiko „Equal Earth“, – sakė B. Savričius. – Iššūkis yra naudojimas. Žmonės yra įpročių valdomos būtybės.“
Kai kas iš viso atmeta šią Afrikos kampaniją: Ganos politikos analitikas Brightas Simonsas sako, kad žemynui reikia daugiau nei vien tik didesnio dydžio žemėlapiuose, kad „užsitarnautų pasaulio pagarbą“.
„Pietų Korėja, kad ir kaip ją atvaizduotų Merkatoriaus žemėlapis, turi beveik tokį patį BVP kaip visos 50 Afrikos šalių kartu sudėjus“, – sakė jis.
Tačiau šalininkai ir toliau įsitikinę savo tikslo svarba.
„Sėkmė bus tada, kai vaikai visur atsivers vadovėlius ir pamatys Afriką tokią, kokia ji iš tikrųjų yra: didžiulę, esančią centre ir reikalingą pasauliui“, – sakė F. Ndiaye.