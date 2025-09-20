Atsistatydino JAV prokuroras, kuriam buvo liepiama persekioti Trumpo priešininkus

JAV Virdžinijos rytinės apygardos prokuroras Erikas Siebertas apie savo atsistatydinimą darbuotojams pranešė elektroniniu laišku, teigia „The New York Times“ ir kitos JAV žiniasklaidos priemonės.
Šį žingsnį jis žengė praėjus kelioms valandoms po to, kai D. Trumpas Ovaliajame kabinete žurnalistams pasakė: „Noriu, kad jis pasitrauktų“, atsakydamas į klausimą apie jo atleidimą.
E. Siebertui buvo daromas spaudimas persekioti du D. Trumpo politinius priešininkus – buvusį FTB direktorių Jamesą Comey, kurį D. Trumpas atleido 2017 m., ir Niujorko generalinę prokurorę Leticią James, rašo NYT, pridurdamas, kad kai kurie administracijos pareigūnai pasisakė už jo palikimą pareigose.
Federalinis prokuroras neseniai Teisingumo departamento vadovybei buvo pareiškęs, kad atsisako kelti bylą J. Comey dėl įtarimų, jog jis melavo Kongresui, ir kad nepakanka įrodymų apkaltinti L. James hipotekos sukčiavimu, laikraščiui „Washington Post“ sakė su šiuo klausimu susipažinę pareigūnai.
Buvęs FTB vadovas J. Comey buvo atleistas, kai vadovavo tyrimui, ar kas nors iš D. Trumpo kampanijos narių nesudarė sąmokslo su Maskva siekiant daryti įtaką 2016 m. prezidento rinkimams, ir buvo griežtas respublikonų prezidento kritikas.
L. James, būdama Niujorko valstijos prokurore, iškėlė 464 mln. dolerių bylą D. Trumpui, kaltindama jį ir jo bendrovę neteisėtai padidinus savo turto vertę ir manipuliuojant nekilnojamojo turto verte, siekiant gauti palankias banko paskolas ar draudimo sąlygas.
Ją, kaip ir keletą kitų demokratų pareigūnų, artimas D. Trumpo sąjungininkas, Federalinės būsto finansavimo agentūros direktorius Billas Pulte apkaltino klastojus hipotekos paraiškų dokumentus.
Penktadienį, paklaustas apie bylą L. James, D. Trumpas atsakė: „Man atrodo, kad ji tikrai dėl kažko kalta, bet aš tikrai nežinau“.
E. Siebertas, Virdžinijos karinio instituto absolventas ir buvęs Vašingtono policijos pareigūnas, vadovavo maždaug 300 prokurorų komandai jurisdikcijoje, kurioje dažnai nagrinėjamos svarbios bylos, susijusios su nacionaliniu saugumu.