Briuselio oro uostas nukentėjo nuo kibernetinės atakos

2025 m. rugsėjo 20 d. 09:21
Briuselio oro uostas šeštadienį kovojo su kibernetinės atakos padariniais – nuo jos, kaip teigiama, nukentėjo ir keli kiti Europos oro uostai.
Kaip teigiama oro uosto interneto svetainėje paskelbtame pranešime, penktadienio vakarą buvo įvykdyta ataka prieš registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją. Galima tikėtis didelio skrydžių sutrikdymo, nes oro uostas įspėjo apie skrydžių vėlavimus ir atšaukimus.
Londono Hitrou oro uostas savo interneto svetainėje paskelbė pranešimą, kad skrydžiai gali vėluoti, nes trečioji šalis, teikianti registracijos ir įlaipinimo sistemas kelioms oro transporto bendrovėms, susidūrė su „technine problema“. Nepranešta, kurie kiti oro uostai nukentėjo.
Briuselyje įmanoma tik fizinė keleivių registracija ir įlaipinimas, kol paslaugų teikėjas mėgina išspręsti problemą.
Keleiviai prieš kelionę turėtų pasitikslinti savo skrydžio statusą per atitinkamas oro linijų bendroves ir numatyti pakankamai laiko oro uoste, nurodė Briuselio oro uosto paslaugų teikėjas.
