Prancūzijoje – kaltinimai dėl policijos žvėriškumo: moterį išprievartavo kolegos akivaizdoje

Pasak nukentėjusiosios, praėjusią savaitę trys pareigūnai ją sulaikę pakelėje Oubanjė mieste, netoli Marselio. Moteris buvo neblaivi ir tvirtina, kad vienas pareigūnas ją išprievartavo policijos automobilyje, o bent vienas kolega tai stebėjo, skelbia „Le Figaro“.
Kitą dieną ji nedelsdama nuvyko į policijos komisariatą ir parašė skundą prieš pareigūną. Marselio prokuratūra pradėjo tyrimą, o trys policininkai penktadienį buvo sulaikyti.
Vienam pareigūnui pateikti kaltinimai dėl „išžaginimo ir seksualinės prievartos piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi“, jis lieka sulaikytas. Antrajam pareigūnui pateikti kaltinimai dėl „tyčinio neveikimo, neužkardžius nusikaltimo ar išpuolio prieš žmogaus neliečiamybę“, jam paskirta teismo priežiūra. Trečiasis pareigūnas tapo liudytoju.
Neaišku, ar galima auka yra turistė, ar gyvenanti Prancūzijoje.
Šis atvejis ne pirmas toks Prancūzijoje. Prieš kelis mėnesius britų turistė pranešė, kad Paryžiuje buvo išžaginta taksisto.
Jauna moteris liudijo, kad puolimo metu ji „įdrėskė vairuotojui kaklą“ ir pabėgo po užpuolimo Bulonės miške – 2000 hektarų parke vakarinėje miesto dalyje.
Incidentas įvyko po vakarėlio bare „Mermaids & Divers“ rytinėje Paryžiaus dalyje. Nukentėjusioji tyrėjams papasakojo, kad „linksminosi ir gėrė alkoholį iki maždaug 2 val. nakties“. Ji nusprendė viena grįžti į nuomojamą būstą, bet neprisiminė, kokį taksi sustabdė.
Anot jos, vairuotojas buvo „šviesios odos, apie keturiasdešimties metų, su barzdele“. Vietoje to, kad nuvežtų ją į nakvynės vietą, taksistas pasuko į Rue de la Muette gatvę Bulonės miške, kur naktimis renkasi prostitutės. Ten jis, kaip teigiama, ją užpuolė ir „pakartotinai išprievartavo automobilyje“.
Moteris pasipriešino, įdrėskė užpuolikui kaklą ir pabėgo, bėgdama apie 10 minučių iki restorano „Pavillon Royal“. Bėgdama ji nugriuvo, susižalojo kelį ir pametė mobilųjį telefoną.
Ją pastebėjo ir išgelbėjo netoli ėjęs vyras, kuris iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai rado moterį „verkiančią ir mirtinai išsigandusią“.