D. Trumpas vėl paskelbė apie smūgį Venesuelos laivui, ši kalba apie „nepaskelbtą karą“

„Žvalgyba patvirtino, kad laivas gabeno narkotikus ir plaukė žinomu narkotikų kontrabandos keliu turėdamas tikslą nuodyti amerikiečius“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ ir paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti smūgis.
Kol kas neaišku, ar tai buvo nauja ataka, ar papildomos detalės apie ankstesnę ataką, apie kurią D. Trumpas pranešė prieš kelias dienas.
JAV prezidentas sakė, kad laivas siejamas su „įvardyta teroristine organizacija, vykdančia narkotikų kontrabandą USSOUTHCOM atsakomybės zonoje“, neįvardydamas konkrečios grupuotės.
Anksčiau šį mėnesį JAV atakavo ir sunaikino laivus Karibų jūroje. Per pirmąjį smūgį žuvo 11 žmonių, o per antrąjį – trys. D. Trumpas taip pat pranešė apie šias atakas „Truth Social“.
Antradienį D. Trumpas žurnalistams sakė, kad JAV iš viso likvidavo ne du, o tris laivus. Iš jo penktadienį paskelbto pranešimo nebuvo aišku, apie kurią iš atakų jis kalbėjo. Nors anksčiau, pranešdamas apie smūgius jis minėdavo Venesuelą, šį kartą jokios šalies neįvardijo.
Pastarosios atakos toliau augino įtampą tarp Vašingtono ir Karakaso.
Keli JT žmogaus teisių ekspertai pasmerkė mirtinus smūgius kaip tarptautinės ir jūrų teisės pažeidimus.
Pasak žiniasklaidos, JAV prie Venesuelos Karibų jūros pakrantės dislokavo kelis karo laivus, siekdamos stabdyti narkotikų kontrabandininkus.
Venesuelos prezidentas Nicolás Maduro JAV karinį buvimą Karibų jūros regione pavadino „didžiausia grėsme“ per šimtmetį.
„Nepaskelbtas karas“
Venesuela penktadienį apkaltino JAV Karibų jūros regione kariaujant „nepaskelbtą karą“ ir paragino JT ištirti amerikiečių smūgius, per kuriuos pastarosiomis savaitėmis žuvo keliolika žmonių, kurie, kaip teigiama, laivais gabeno narkotikus.
Vašingtonas tarptautiniuose vandenyse prie Venesuelos krantų dislokavo karo laivus, kuriems paramą teikia naikintuvai F-35, pasiųsti į Puerto Riką vadinamajai kovos su narkotikais operacijai.
„Tai nepaskelbtas karas, ir jau dabar matyti, kaip Karibų jūroje vykdomos egzekucijos žmonėms, nesvarbu, jie yra narkotikų prekeiviai ar ne. Egzekucijos vykdomos be teisės į gynybą“, – sakė gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopezas, dalyvavęs karinėse pratybose, reaguojant į JAV keliamą „grėsmę“.
JAV smūgiai laivams sukėlė ginčus dėl nužudymų teisėtumo, nes pagal JAV įstatymus prekyba narkotikais nelaikoma nusikaltimu, už kurį skiriama mirties bausmė.
Vašingtonas taip pat nepateikė konkrečių detalių, pagrindžiančių jo teiginius, kad laivai, į kuriuos buvo smogta, iš tikrųjų gabeno narkotikus.
Venesuelos generalinis prokuroras Tarekas Williamas Saabas teigė, kad „raketų ir branduolinių ginklų panaudojimas žudant beginklius žvejus mažame laivelyje yra nusikaltimai žmoniškumui, kuriuos turi ištirti JT“.
Didžiausias per pastaruosius dešimtmečius JAV karinių jūrų pajėgų pasiuntimas į Karibų jūros regioną pakurstė nuogąstavimus, kad JAV planuoja pulti Venesuelos teritoriją.
Trečiadienį Venesuela savo Karibų jūros La Orčilos saloje pradėjo trijų dienų karines pratybas, reaguodama į numanomą grėsmę, kurią kelia JAV flotilė, sudaryta iš septynių laivų ir branduolinio povandeninio laivo.
La Orčila yra netoli rajono, kuriame praėjusį savaitgalį JAV perėmė ir aštuonias valandas laikė Venesuelos žvejybos laivą.
„Imperinis planas“
N. Maduro, kurio JAV nepripažįsta teisėtu Venesuelos prezidentu ir kaltina vadovavimu narkotikų karteliui, paragino piliečius prisijungti prie karinių mokymų ir „apginti tėvynę“.
Ketvirtadienį vakare jis paskelbė, kad kariuomenė rengs ginklų mokymus neturtingų rajonų gyventojams.
N. Maduro kaltina JAV rezgant „imperinį planą pakeisti režimą ir įvesti JAV marionetinę vyriausybę... kuri ateis vogti mūsų naftos“. Jis ne kartą žadėjo, kad Karakasas pasinaudos savo „teisėta teise gintis“ nuo JAV agresijos.
Opozicijos atstovas Henrique Caprilesas, dukart kandidatas į prezidentus ir griežtas N. Maduro kritikas, penktadienį pareiškė, kad nepritars jokiai JAV invazijai.
„Aš ir toliau manau, kad sprendimas yra ne karinis, o politinis“, – sakė jis, pridurdamas, kad D. Trumpo veiksmai duoda priešingą rezultatą ir tik „įtvirtina valdančiuosius“.
Jis paragino paleisti beveik tūkstantį disidentų, įkalintų valdant N. Maduro, o Venesuelos vyriausybę – parodyti gerą valią santykiuose su užsieniu.
