Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Vokietija teiks finansinę pagalbą Palestinos savivaldai, teigia ministrė

2025 m. rugsėjo 20 d. 13:21
Vokietijos vyriausybė planuoja suteikti skubią finansinę pagalbą finansinių sunkumų patiriančiai Palestinos savivaldai (PA) Vakarų Krante, pareiškė šalies plėtros ministrė Reem Alabali Radovan.
Daugiau nuotraukų (1)
„Palestiniečių teritorijos išgyvena kritinį lūžio tašką, nuo kurio priklausys, ar ateityje bus ką pripažinti“, – šeštadienį laikraštis „Tagesspiegel“ citavo R. Alabali Radovan.
Ji teigė, kad „todėl federalinė vyriausybė sutaria, kad mes norime suteikti Palestinos savivaldai skubią finansinę pagalbą“.
Neseniai regione apsilankiusi R. Alabali Radovan sakė, kad tapo aišku, jog PA atsidūrė ties žlugimo riba. Pasak jos, taip atsitiko todėl, kad Izraelio vyriausybė, kuri pagal 1990 m. Oslo taikos susitarimus PA vardu renka muitus ir mokesčius, nuo gegužės mėnesio neperveda jai gautų pajamų.
R. Alabali Radovan taip pat apibūdino padėtį Gazos Ruože kaip „absoliučiai šokiruojančią“.
PA, kuriai vadovauja prezidentas Mahmudas Abasas ir kurios būstinė yra Vakarų Krante, jau kurį laiką susiduria su finansiniais sunkumais. M. Abbasas taip pat susiduria su mažėjančia palestiniečių parama. PA gauna tarptautinę pagalbą, įskaitant ir iš Europos Sąjungos.
VokietijaPalestinaVakarų Krantas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.