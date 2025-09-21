Lrytas Premium prenumerata tik
„Politico“: Jungtinė Karalystė rado būdą, kaip panaudoti milijardus įšaldyto Rusijos turto Ukrainai

2025 m. rugsėjo 21 d. 11:31
Lrytas.lt
Didžiosios Britanijos vyriausybė svarsto galimybę finansuoti naują paskolų Ukrainai bangą, panaudojant milijardus svarų sterlingų iš Jungtinėje Karalystėje įšaldyto Rusijos valstybės turto.
Pasak „Politico“, planą pristatė iždo sekretorė Rachel Reeves. Ji nepateikė konkrečių detalių, kaip šis planas veiktų, tačiau tvirtino, kad paskolos atitiktų tarptautinę teisę ir nebūtų susijusios su nuolatiniu Rusijos valstybės turto konfiskavimu.
Ji pabrėžė, kad Jungtinė Karalystė „svarstys tik tas galimybes, kurios atitinka tarptautinę teisę ir yra ekonomiškai bei finansiškai atsakingos“.
Nors didžioji dalis Rusijos turto – 185 mlrd. eurų – įšaldyta ES Belgijos depozitoriume „Euroclear“, apie 28 mlrd. eurų saugoma Jungtinėje Karalystėje.
Iždo departamentas teigė, kad šie pinigai bus skirti Jungtinės Karalystės „reparacijų paskolų“ programai, kuri „veiks išvien“ su ES programa, finansuoti. Jis taip pat teigė, kad „svarstomi“ pasiūlymai, kurie galėtų „išlaisvinti finansavimą visai Jungtinėje Karalystėje laikomo turto vertei“.
Parengta pagal UNIAN inf.
RusijaUkrainaJungtinė Karalystė
