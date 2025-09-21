Didžioji Britanija, Kanada ir Australija pripažino Palestinos valstybę

Kanada tapo pirmąja iš didžiųjų Vakarų ekonominių valstybių, nusprendusių pripažinti Palestinos valstybę. Tai pranešė ministras pirmininkas Markas Carney.
Tuo pat metu apie tokį pat sprendimą paskelbė britų premjeras Keiras Starmeris ir jo australų kolega Anthony Albanese.
„Nuo 1947 m. kiekvienos Kanados vyriausybės politika yra remti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą dėl ilgalaikės taikos Artimuosiuose Rytuose, – pabrėžė M. Carney. – Šis numatė suverenios, demokratinės ir gyvybingos Palestinos valstybės, kuriančios savo ateitį taikiai ir saugiai greta Izraelio, sukūrimą“.
„Kad atgaivintų taikos palestiniečiams ir izraeliečiams viltį bei dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, Jungtinė Karalystė šiandien oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę“, – pareiškė K. Starmeris tinkle „X“.
Panašiai savo šalies poziciją suformulavo ir Australijos ministras pirmininkas A. Albanese.
Izraelis griežtai kritikavo Palestinos pripažinimo planus, argumentuodamas, kad taip „Hamas“ apdovanojamas už 2023 m. spalio 7-osios išpuolį, dėl kurio prasidėjo karas Gazoje. Vis dėlto sparčiai didėjanti humanitarinė krizė pakrantės ruože ir JT perspėjimas apie ten prasidėjusį badą įtikino net kai kuriuos ilgamečius Izraelio sąjungininkus pripažinti Palestinos valstybę.
Praėjusį penktadienį Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono patarėjas sakė, kad be Prancūzijos, Andora, Australija, Belgija, Liuksemburgas, Malta ir San Marinas taip pat planuoja pripažinti Palestinos valstybę.
Kitą savaitę Niujorke prasidėsiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje nuo pirmadienio bus svarstomas klausimas dėl vadinamojo dviejų valstybių sprendimo ilgai trunkančiame Izraelio ir Palestinos konflikte.
Beveik 150 JT narių iš 193 jau yra pripažinusios Palestinos valstybę, tačiau palestiniečiams labai svarbu kelių pagrindinių pasaulio šalių sprendimas.
JAV yra artimiausia Izraelio sąjungininkė ir atmeta Palestinos valstybės pripažinimą šiuo metu.
PalestinaIzraelisJungtinė Karalystė
Rodyti daugiau žymių