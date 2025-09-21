Izraeliui tęsiant atakas, Gazos Ruože žuvo 60 žmonių

Izraelio kariuomenė pareiškė, kas per atakas sunaikinta tunelių šachtų, užminuotų pastatų bei snaiperių pozicijų. Iš viso atakuota daugiau kaip 100 „teroro taikinių“.
Pasak Izraelio žiniasklaidos, nuo rugsėjo pradžios iš Gazos misto išvyko daugiau kaip 500 tūkst. žmonių. „Hamas“ tai neigia ir nurodo, kad pasitraukė mažiau nei 300 tūkst. gyventojų. Mieste dar esą yra apie 900 tūkst. žmonių, įskaitant Izraelio įkaitus.
Izraelio ginkluotosios pajėgos kontroliuoja rytinius Gazos miesto priemiesčius. Jos praėjusiomis dienomis apšaudė Šeich Radvano ir Tel Al Havos rajonus. Iš čia kariai gali judėti į centrines ir vakarines miesto dalis, kuriose yra daugiausiai likusių gyventojų.
Kariuomenės duomenimis, per praėjusias dvi savaites Gazos mieste sunaikinta iki 20 daugiaaukščių.
Nuo Gazos karo pradžios, sveikatos tarnybos Gazos Ruože duomenimis, žuvo daugiau kaip 65 tūkst. palestiniečių, dauguma jų – civiliai. Izraelis kaltina „Hamas“ naudojant civilius kaip gyvuosius skydus.
