Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Izraeliui tęsiant atakas, Gazos Ruože žuvo 60 žmonių

2025 m. rugsėjo 21 d. 09:36
Izraelio pajėgos šeštadienį tęsė Gazos miesto ir kitų taikinių Gazos Ruože puolimą. Per atakas, sveikatos institucijų duomenimis, palestiniečių teritorijoje žuvo mažiausiai 60 žmonių, dar 80 – sužeista, praneša agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Izraelio kariuomenė pareiškė, kas per atakas sunaikinta tunelių šachtų, užminuotų pastatų bei snaiperių pozicijų. Iš viso atakuota daugiau kaip 100 „teroro taikinių“.
Pasak Izraelio žiniasklaidos, nuo rugsėjo pradžios iš Gazos misto išvyko daugiau kaip 500 tūkst. žmonių. „Hamas“ tai neigia ir nurodo, kad pasitraukė mažiau nei 300 tūkst. gyventojų. Mieste dar esą yra apie 900 tūkst. žmonių, įskaitant Izraelio įkaitus.
Izraelio ginkluotosios pajėgos kontroliuoja rytinius Gazos miesto priemiesčius. Jos praėjusiomis dienomis apšaudė Šeich Radvano ir Tel Al Havos rajonus. Iš čia kariai gali judėti į centrines ir vakarines miesto dalis, kuriose yra daugiausiai likusių gyventojų.
Kariuomenės duomenimis, per praėjusias dvi savaites Gazos mieste sunaikinta iki 20 daugiaaukščių.
Nuo Gazos karo pradžios, sveikatos tarnybos Gazos Ruože duomenimis, žuvo daugiau kaip 65 tūkst. palestiniečių, dauguma jų – civiliai. Izraelis kaltina „Hamas“ naudojant civilius kaip gyvuosius skydus.
IzraelisGazapalestiniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.