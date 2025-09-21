JAV puolė narkotikų kontrabandos laivą netoli Dominikos Respublikos krantų

Kovos su narkotikais agentūros vadovas apie išpuolį paskelbė bendroje spaudos konferencijoje su JAV ambasados atstovu spaudai ir sakė, kad šis išpuolis yra tas pats, apie kurį prezidentas Donaldas Trumpas pirmą kartą paskelbė penktadienį, nenurodydamas, kur jis įvyko.
Vašingtonas taip pat dislokavo karo laivų tarptautiniuose vandenyse prie Venesuelos krantų ir į Puerto Riką nusiuntė naikintuvų F-35, taip vadinamos, kovos su narkotikais operacijos vykdymui.
Didžiausias per pastaruosius dešimtmečius JAV karinio jūrų laivyno dislokavimas Karibuose sukėlė baimę, kad Jungtinės Valstijos planuoja pulti Venesuelą.