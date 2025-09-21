Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
JAV puolė narkotikų kontrabandos laivą netoli Dominikos Respublikos krantų

2025 m. rugsėjo 21 d. 20:40
JAV pajėgos atakavo narkotikų kontrabandos laivą netoli Dominikos Respublikos krantų, sekmadienį pranešė šalies narkotikų kontrolės agentūra. Tai rodo, kad JAV plečia karinius veiksmus Karibuose.
Kovos su narkotikais agentūros vadovas apie išpuolį paskelbė bendroje spaudos konferencijoje su JAV ambasados atstovu spaudai ir sakė, kad šis išpuolis yra tas pats, apie kurį prezidentas Donaldas Trumpas pirmą kartą paskelbė penktadienį, nenurodydamas, kur jis įvyko.
Vašingtonas taip pat dislokavo karo laivų tarptautiniuose vandenyse prie Venesuelos krantų ir į Puerto Riką nusiuntė naikintuvų F-35, taip vadinamos, kovos su narkotikais operacijos vykdymui.
Didžiausias per pastaruosius dešimtmečius JAV karinio jūrų laivyno dislokavimas Karibuose sukėlė baimę, kad Jungtinės Valstijos planuoja pulti Venesuelą.
