Kinija, Honkongas ir Taivanas ruošiasi galimam supertaifūnui

2025 m. rugsėjo 21 d. 15:48
Kinija, Honkongas ir Taivanas ruošiasi artėjančio taifūno Ragasa pavojams ir galimiems padariniams. Taivano meteorologijos tarnyba paskelbė perspėjimą jūros regione pietryčiuose, kuris apima ir mažesnes salas. Daugiau kaip 23 mln. gyventojų turinčiame Taivane pirmadienį ir antradienį pirmiausiai pietuose ir rytuose prognozuojamas smarkus lietus, audra bei didelis bangavimas.
Taivano meteorologų duomenimis, Ragasa – 18-asis šio sezono taifūnas Ramiojo vandenyno regione – sekmadienį priešpiet (vietos laiku) buvo už 770 km į pietvakarius nuo Taivano pietinio smaigalio. Atogrąžų audra esą gali slinkti per Lusono sąsiaurį į šiaurę nuo Filipinų, užkabinti Taivaną ir toliau keliauti Pietų Kinijos kryptimi.
Kinijos centrinė meteorologijos tarnyba, sekmadienio duomenimis, prognozuoja, kad audra virs supertaifūnu, pasiekdama aukščiausią – 17-ąją kategoriją – ir judės šalies pietinės dalies link.
Trečiadienį audrą gali pajusti žmonės Guangdongo provincijos pakrantėje, įskaitant milijoninius miestus Guangdžou ar Šendženą.
Honkongo tarnybos tuo tarpu jau įspėjo, kad jūra gali banguoti taip, kaip per mirtinus rekordinius taifūnus Hato 2017 m. ir Mangkhut 2018-aisiais, ir sukelti smarkius potvynius. Honkonge prognozuojami ir stiprūs vėjo gūsiai. Atsargumo sumetimais oro bendrovės paragino keleivius, skrendančius į ar iš Honkongo, pasikeisti bilietus. Kai kurie reisai jau atšaukti.
