Popiežius pareiškė Bažnyčios solidarumą su žmonėmis Gazos Ruože

Nėra ateities, „grindžiamos smurtu, priverstine tremtimi ir kerštu“, sakė jis sekmadienį per Viešpaties Angelo maldą šv. Petro aikštėje Vatikane. Žmonėms Gazos Ruože „reikalinga taika“. Pontifikas gyrė Bažnyčios, „kuri rodo savo solidarumą su broliais ir seserimis šioje iškankintoje žemėje“, iniciatyvas.
Radikali palestiniečių organizacija „Hamas“ ir jos sąjungininkai 2023 m. spalio 7 d. brutaliai užpuolė Izraelį ir taip sukėlė Gazos karą. Per išpuolį, Izraelio duomenimis, žuvo daugiau kaip 1 tūkst. 200 žmonių, 251 buvo paimtas įkaitais.
Reaguodamas į išpuolį, Izraelis nuo tada smarkiai atakuoja Gazos Ruožą. „Hamas“ institucijų duomenimis, iki šiol čia žuvo daugiau kaip 65 tūkst. žmonių.