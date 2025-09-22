Dėl pastebėtų dronų uždarytas Kopenhagos oro uostas

„Šiuo metu oro uostas uždarytas kilimui ir tūpimui, nes netoli teritorijos buvo pastebėti 2–3 dideli dronai. Kol kas nežinoma, kiek tęsis apribojimai“, – rašoma policijos pranešime socialiniame tinkle „X“.
Skrydžių stebėjimo platforma „FlightRadar“ informavo, kad visi kilimai ir tūpimai Kopenhagos oro uoste buvo sustabdyti nuo 20:26 vietos laiku.
Mažiausiai 15 lėktuvų teko nukreipti į kitus oro uostus.
Oro uosto atstovas patvirtino, kad visas eismas buvo sustabdytas, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Oro uostasdronaiKopenhaga
