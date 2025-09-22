Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas yra atviras deryboms su JAV, jei šios atsisakys reikalavimo nusiginkluoti

„Jei Jungtinės Amerikos Valstijos atsisakys absurdiškos manijos, kad mes atsisakytume branduolinių ginklų (...) ir norės tikro taikaus sambūvio, nėra jokios priežasties mums nesusėsti su Jungtinėmis Valstijomis“, – sekmadienį sakydamas kalbą paklusniam šalies parlamentui sakė Kim Jong Unas.
Jis sakė, kad turi „malonių prisiminimų“ apie JAV prezidentą Donaldą Trumpą, pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.
Šiaurės Korėjos lyderis pabrėžė, kad jo šalis niekada neatsisakys branduolinių ginklų ir nepasiduos spaudimui sankcijomis. „Pasaulis jau gerai žino, ką Jungtinės Amerikos Valstijos daro, privertusios šalį atsisakyti branduolinių ginklų ir nusiginkluoti“, – sakė jis.
Per pirmąją kadenciją D. Trumpas vykdė neįprastą politiką Šiaurės Korėjos atžvilgiu ir kelis kartus susitiko su Kim Jong Unu, siekdamas Pchenjano branduolinio nusiginklavimo.
Rugpjūtį D. Trumpas gyrė „labai gerus“ savo santykius su Kim Jong Unu, pareiškė susidomėjimą dar kartą su juo susitikti.
Kol kas JAV vyriausybė laikosi savo tikslo – visiško Šiaurės Korėjos branduolinio nusiginklavimo.
Pchenjanas ir toliau nuolat atlieka raketų bandymus ir plėtoja savo branduolinę programą, nepaisydamas šaliai taikomų tarptautinių sankcijų.
Šiaurės KorėjaJAVderybos
Rodyti daugiau žymių