Sirijos parlamento rinkimai vyks spalio 5 d.

Rugpjūčio gale Rinkimų komisija taip pat pranešė, kad rinkimai trijose provincijose saugumo sumetimais bus nukelti neribotam laikui: pietinėje Suvaidos provincijoje bei šiaurės rytinėse provincijose Hasakoje bei Rakoje. Ar spalio pradžioje žmonės ir čia eis prie balsadėžių, kol kas neaišku.
B. al Assadas po ilgų pilietinio karo metų buvo nuverstas gruodį. Tada baigėsi daugiau kaip 50 metų trukęs Assadų šeimos valdymas.
Šiuo metu 23 mln. turinčią šalį valdo pereinamojo laikotarpio vyriausybė, vadovaujama laikinojo prezidento Al Sharaa. Jis buvo islamistų grupuotės „Haiat Tahrir al-Scham“ (HTS), vadovavusio sukilėlių aljansui, kuris galiausiai nuvertė B. al Assadą, lyderis. Naujoji vyriausybė siekia suartėjimo su tarptautine bendruomene.
Naujasis parlamentas turės 210 narių, kurių trečdalį paskirs laikinasis prezidentas. Kritikai teigia, kad taip al Sharaa įtaka parlamentui išliks didelė.
Vadovaujant B. al Assadui, parlamente dirbo 150 deputatų. Du trečdaliai mandatų automatiškai atitekdavo šalies vadovo partijai „Baath“ ir jos sąjungininkams.
Tarptautinės organizacijos ir pilietinės visuomenės atstovai, suderinus su Rinkimų komisija, galės stebėti rinkimus. Be to, numatyta, kad kandidatų sąrašai ir rinkimų rezultatai galės būti užginčyti.