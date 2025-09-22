Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Sirijos parlamento rinkimai vyks spalio 5 d.

2025 m. rugsėjo 22 d. 12:46
Pirmieji Sirijos parlamento rinkimai nuo diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimo vyks spalio 5 d. Tai pranešė valstybinė naujienų agentūra „Sana“, remdamasi Vyriausiąja rinkimų komisija. Pradžioje buvo planuota, kad rinkimai vyks rugsėjo 15–20 dienomis, vėliau – rugsėjo pabaigoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Rugpjūčio gale Rinkimų komisija taip pat pranešė, kad rinkimai trijose provincijose saugumo sumetimais bus nukelti neribotam laikui: pietinėje Suvaidos provincijoje bei šiaurės rytinėse provincijose Hasakoje bei Rakoje. Ar spalio pradžioje žmonės ir čia eis prie balsadėžių, kol kas neaišku.
B. al Assadas po ilgų pilietinio karo metų buvo nuverstas gruodį. Tada baigėsi daugiau kaip 50 metų trukęs Assadų šeimos valdymas.
Šiuo metu 23 mln. turinčią šalį valdo pereinamojo laikotarpio vyriausybė, vadovaujama laikinojo prezidento Al Sharaa. Jis buvo islamistų grupuotės „Haiat Tahrir al-Scham“ (HTS), vadovavusio sukilėlių aljansui, kuris galiausiai nuvertė B. al Assadą, lyderis. Naujoji vyriausybė siekia suartėjimo su tarptautine bendruomene.
Naujasis parlamentas turės 210 narių, kurių trečdalį paskirs laikinasis prezidentas. Kritikai teigia, kad taip al Sharaa įtaka parlamentui išliks didelė.
Vadovaujant B. al Assadui, parlamente dirbo 150 deputatų. Du trečdaliai mandatų automatiškai atitekdavo šalies vadovo partijai „Baath“ ir jos sąjungininkams.
Tarptautinės organizacijos ir pilietinės visuomenės atstovai, suderinus su Rinkimų komisija, galės stebėti rinkimus. Be to, numatyta, kad kandidatų sąrašai ir rinkimų rezultatai galės būti užginčyti.
SirijaRinkimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.