Apsigalvojo: Jimmy Kimmelio pokalbių laida vėl grįžta į eterį

Kompanijai „Disney“ priklausantis transliuotojas ABC staiga sustabdė šios laidos transliacijas, konservatoriams ėmus skųstis dėl J. Kimmelio komentarų, kuriuos šis išsakė po to, kai buvo nušautas krikščionių aktyvistas Charlie‘is Kirkas.
„Praėjusį trečiadienį priėmėme sprendimą sustabdyti laidos kūrimą, kad mūsų šaliai emociškai svarbiu metu toliau neblogintume ir taip įtemptos situacijos“, – teigiama bendrovės pareiškime.
„Tokį sprendimą priėmėme, nes manėme, kad kai kurie komentarai buvo nesavalaikiai ir nejautrūs.
Pastarosiomis dienomis turėjome prasmingų pokalbių su Jimmy‘iu ir po jų priėmėme sprendimą antradienį grąžinti laidą į eterį.“
Staigus J. Kimmelio dingimas iš eterio, kurio priežastimi galėjo būti vyriausybės spaudimas ABC laidas retransliuojantiems televizijos kanalams, sukėlė liberaliųjų amerikiečių įniršį, o oponentai teigė, kad į J. Kimmelį buvo nusitaikyta, nes jis dažnai kritikuoja prezidentą Donaldą Trumpą.
Pats D. Trumpas džiaugėsi, kad J. Kimmelio neliko eteryje, pareikšdamas, kad tai – „puiki žinia Amerikai“.
Jo oponentai tai vertino kaip naujausią žingsnį, kurį vyriausybė žengė, pamažu pradėdama kontroliuoti žodžio laisvę – JAV konstitucijoje įtvirtintą teisę, kuria daugelis amerikiečių besąlygiškai tiki.
Neramu pasidarė ir kai kuriems dešiniųjų politinių pažiūrų atstovams, įskaitant tuos, kurie nuolat save laiko D. Trumpo sąjungininkais – pavyzdžiui, konservatyvųjį Teksaso senatorių Tedą Cruzą ir visuomenės kurstytoju laikomą laidų vedėją Tuckerį Carlsoną.
D. Trumpas ne kartą skundėsi dėl žiniasklaidos reportažų, kuriuose jis rodomas iš neigiamos pusės, o praėjusią savaitę pareiškė manantis, kad tai yra „neteisėta“.
Ryšių komisijos grasinimas
Ažiotažas dėl J. Kimmelio laidoje išsakytų komentarų kilo praėjus savaitei po to, kai Jutos universiteto miestelyje buvo nušautas Ch. Kirkas – artimas D. Trumpo šalininkas – ir smarkiai susipriešinusioje Amerikoje prasidėjo arši kova dėl to, kas už šį įvykį yra atsakingas, konservatoriams, įskaitant patį D. Trumpą, dėl aktyvisto mirties puolus kaltinti „radikalius kairiuosius“.
Valdžios institucijos kaltinimus žmogžudyste pateikė 22-ejų metų Tyleriui Robinsonui ir kol kas nenurodė, kad būtų ieškoma kokių nors kitų asmenų.
Praėjusį pirmadienį savo laidos pradžioje pasakytame monologe J. Kimmelis sakė, kad „MAGA gauja“ „desperatiškai bando aiškinti, kad šis vaikinas... yra bet kas, tik ne vienas iš jų“.
Tada jis parodė filmuotą medžiagą, kurioje D. Trumpas į žurnalisto užduotą klausimą, kaip jaučiasi po Ch. Kirko mirties, atsako „manau, kad labai gerai“ ir tuoj puola girtis Baltuosiuose rūmuose statoma nauja pokylių sale, sukeldamas studijoje esančių žiūrovų juoką.
„Suaugęs žmogus ne taip liūdi, žuvus kažkam, ką vadino draugu. Taip keturmetis gedi auksinės žuvelės“, – šmaikštavo J. Kimmelis.
Po dviejų dienų Federalinės ryšių komisijos (FCC) pirmininkas Brendanas Carras pagrasino, kad iš ABC partnerių, transliuojančių J. Kimmelio laidą, bus atimtos licencijos.
„Manau, kad atėjo laikas šiems (partneriams) patiems pasipriešinti... ir pasakyti: „Klausykite, mes daugiau nebeketiname rodyti Kimmelio, kol jūs neišspręsite šio klausimo, nes FCC gali panaikinti mūsų licenciją“, – dalyvaudamas dešiniųjų pažiūrų Benny‘io Johnsono tinklalaidėje kalbėjo jis.
„Nexstar“ – viena iš didžiausių ABC partnerių savininkių šalyje, šiuo metu mėginanti įvykdyti milijardų JAV dolerių vertės susijungimo sandorį, kuriam reikia FCC pritarimo – paskelbė, kad pašalins laidą iš savo stočių.
Kita žiniasklaidos grupė „Sinclair“, kuri taip pat atsisakė laidos, pirmadienį pareiškė, kad, nepaisant kompanijos „Disney“ pranešimo, į eterį jos negrąžins.
„Sinclair“ nutrauks laidos „Jimmy Kimmel Live!“ transliacijas visose mūsų ABC partnerių stotyse ir pakeis ją naujienų programomis“, – socialiniuose tinkluose rašė bendrovė.
„Vertinant galimybę grąžinti laidą, vyksta diskusijos su ABC.“
Holivudo žvaigždės
Prieš pirmadienį pasirodant žiniai apie „Disney“ apsisprendimą, būrys Holivudo žvaigždžių pasirašė atvirą laišką, kuriame sprendimą nutraukti laidą pavadino „tamsiu momentu mūsų tautos žodžio laisvei, kuris prieštarauja Konstitucijai ir yra neamerikietiškas“.
„Vyriausybė grasina privačioms bendrovėms ir asmenims, su kuriais prezidentas nesutinka. Negalime leisti, kad ši grėsmė mūsų žodžio laisvei liktų be atsako“, – teigiama Amerikos pilietinių laisvių sąjungos (ACLU) laiške.
Tarp laiško signatarų – „Marvel“ žvaigždė Pedro Pascalis, Tomas Hanksas, Jennifer Aniston, Meryl Streep ir Robertas De Niro.
Po pirmadienį paskelbto pranešimo ACLU šią naujieną pasveikino ir pareiškė, kad „ABC priėmė teisingą sprendimą“.