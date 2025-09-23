Jis tvirtino, kad per septynis mėnesius sustabdė septynis karus, ir nė viename iš jų Jungtinės Tautos net nebandė jam padėti.
„Aš sustabdžiau septynis karus. Nei vienas prezidentas, nei vienas ministras pirmininkas, nei viena šalis niekada nėra padarę nieko panašaus, o aš tai padariau vos per septynis mėnesius. To dar niekada nebuvo padaryta. Man tai yra didelė garbė,“ – pareiškė D. Trumpas.
Jis apgailestavo, kad turėjo tuo užsiimti pats, o ne Jungtinės Tautos.
D. Trumpas taip pat sarkastiškai pasisakė apie Jungtines Tautas, teigdamas, kad ši institucija neprisideda prie taikos, ir pašiepdamas JT būstinės pastato kokybę.
„JT turi tokį didžiulį potencialą. Visada sakiau – ji turi tokį didžiulį, didžiulį potencialą. Tačiau ji nė iš tolo jo neišnaudoja“, – sakė D. Trumpas kreipimesi, kuriame pasiskundė dėl sugedusio lifto Niujorko būstinėje.
Be to, pradėdamas sakyti kalbą, D. Trumpas iš pradžių buvo priverstas tai daryti be suflerio, kuris, pasak jo, neveikė.
„Jaučiuosi labai laimingas būdamas čia su jumis“, – sakė JAV prezidentas, pridurdamas, kad be suflerio „kalba nuoširdesnė“.
Ir čia pat pareiškė: „Galiu tik pasakyti, kad tas, kas valdo šį suflerį, turi didelių problemų“.
D. Trumpas savo kalboje perėjo prie to, ką pavadino „žudymu Ukrainoje“, turėdamas omenyje plataus masto Rusijos invaziją.
JAV prezidentas pareiškė manęs, kad karą Ukrainoje jam bus išspręsti lengviau dėl jo santykių su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kurie visada buvo „geri“.
„Kare niekada nežinai, kas nutiks, visada būna daug siurprizų – tiek gerų, tiek blogų“, – sako jis.
Jis pridūrė, kad tai „turėjo būti trumpas susirėmimas“, o tai, jog karas užsitęsė, verčia Rusiją atrodyti blogai, o ne gerai.
D. Trumpas taip pat prabilo apie NATO šalis. Pasak jo, šios valstybės „nenutraukė“ prekybos su Rusija energetikos produktais.
Jis teigė, kad tokiu būdu jos „finansuoja karą prieš save“ ir pavadino „gėdinga“.
Vašingtonas yra pasirengęs įvesti „labai stiprią ir galingą Rusijos tarifų paketą“, jei Rusija nesutiks sudaryti susitarimo, kuris užbaigtų karą, teigia D. Trumpas.
Tačiau, kad tai būtų efektyvu, Europos šalys turi prisijungti prie JAV ir „priimti tą pačią priemonių paketą“, pridūrė jis.
„Europa turi padidinti pastangas“, – sakė jis.
D. Trumpo kalba visuotiniuose debatuose žymi jo sugrįžimą į JT Generalinę Asamblėją Niujorke: pastarąjį kartą į šią instituciją jis kreipėsi 2019 metais, per savo pirmąją kadenciją.
D. Trumpas pasisakė apie Venesuelą, Braziliją ir klimato kaitą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pažadėjo sunaikinti narkotikų kontrabandininkus po to, kai JAV pajėgos sunaikino mažiausiai tris įtariamus Venesuelos kontrabandininkų laivus ir nužudė daugiau kaip dešimt žmonių.
„Kiekvieną teroristą banditą, gabenantį nuodingus narkotikus į Jungtines Amerikos Valstijas, įspėjame, kad mes jus nušluosime nuo žemės paviršiaus“, – sakė D. Trumpas JT Generalinėje Asamblėjoje.
Apie klimato kaitą
Savo kalboje D. Trumpas klimato kaitą pavadino „didžiausia visų laikų suktybe“ ir teigė, kad anglies dioksido pėdsakų sąvoka yra „apgaulė“.
„Klimato kaita – tai, mano nuomone, didžiausia suktybė, kada nors įvykdyta pasaulio atžvilgiu, – sakė jis. – Anglies dioksido pėdsakas yra apgaulė, kurią sugalvojo piktų kėslų turintys žmonės, ir jie eina visiško sunaikinimo keliu.“
Apie Braziliją
D. Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę susitiks su Brazilijos prezidentu, net ir po to, kai griežtai sukritikavo Luizą Inacio Lula da Silvą dėl jo pirmtako patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už bandymą surengti valstybės perversmą.
„Aš ėjau į vidų, o Brazilijos vadovas išeidinėjo... Iš tikrųjų sutarėme, kad susitiksime kitą savaitę“, – sakė D. Trumpas, kuris, keršydamas už buvusio dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro įkalinimą, įvedė Brazilijai didžiulius muitus ir sankcijas pareigūnams.
