JAV slaptoji tarnyba netoli Niujorko likvidavo grėsmingą tinklą: buvo nukreiptas į aukštus JAV pareigūnus

Tarnybos teigimu, įrenginiai buvo sutelkti 35 mylių atstumu nuo Niujorke vykstančios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos.
„Šis apsauginis žvalgybos tyrimas leido aptikti daugiau nei 300 vienoje vietoje esančių SIM serverių ir keliose vietose buvusių 100 tūkst. SIM kortelių“, – teigiama Slaptosios tarnybos pranešime.
„Be anoniminių grasinimų telefonu, šie įrenginiai galėjo būti naudojami įvairioms telekomunikacijų atakoms vykdyti. Tai apima mobiliojo ryšio bokštų išjungimą, paslaugų nutraukimo atakas ir sąlygų sudarymą anoniminiam, šifruotam ryšiui tarp potencialių grėsmės sukėlėjų ir nusikalstamų organizacijų.
Nors šių įrenginių kriminalinis tyrimas vis dar vyksta, pirminė analizė rodo užmegztą mobilųjį ryšį tarp grėsmių nacionaliniam saugumui sukėlėjų ir asmenų, kurie yra žinomi federalinėms teisėsaugos institucijoms“, – priduriama tarnybos pranešime.
Tyrimą padeda atlikti Vidaus saugumo departamento Vidaus saugumo tyrimų skyrius, Teisingumo departamentas, Nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuras, Niujorko policijos departamentas ir kiti valstijų bei vietos teisėsaugos partneriai.
„Šio įrenginių tinklo keliamo pavojaus mūsų šalies telekomunikacijoms neįmanoma pervertinti“, – sakė JAV slaptosios tarnybos direktorius Seanas Curranas.
JAV prezidento Donaldo Trumpo kreipimasis Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje suplanuotas antradienį, po 16 val. Lietuvos laiku.
JAVJAV slaptoji tarnybaJungtinės tautos
Rodyti daugiau žymių