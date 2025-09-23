Lenkija priėmė sprendimą: atidarys sieną su Baltarusija

Lenkija uždarė sienos perėjimo punktus, kai Baltarusija ir Rusija rugsėjo 12–16 d. vykdė dideles karines pratybas „Zapad“, motyvuodama grėsme saugumui.
Pasak D. Tusko, sienos perėjimo punktai vėl bus atidaryti nuo ketvirtadienio. Tačiau jis pridūrė, kad Lenkija pasilieka teisę atšaukti šį sprendimą.
„Jei bus toks poreikis, jei padidės įtampa ar mūsų kaimynų agresyvumas, nedvejodami priimsime sprendimą vėl uždaryti perėjas“, – įspėjo jis.
Anksčiau antradienį vienas iš Lenkijos dešiniosios partijos „Konfederacija“ lyderių Krzysztofas Bosakas apkaltino vyriausybę, kad, jo teigimu, dėl sienos uždarymo Baltarusijoje įstrigo 1 000 lenkų sunkvežimių – šis skaičius prieštarauja oficialiems skaičiavimams.
Šią savaitę vidaus reikalų ir administracijos ministro atstovė spaudai Karolina Galecka sakė PAP, kad, institucijos skaičiavimais, Baltarusijoje įstrigę apie 130 sunkvežimių.
Pasak jos, visi teiginiai apie daugiau kaip 1 000 tokių Lenkijoje registruotų transporto priemonių yra „Baltarusijos dezinformacijos kartojimas“.
Tuo tarpu jau pirmadienį vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis paskelbė, kad neseniai įvesti apribojimai Lenkijos ir Baltarusijos sienos kirtimo punktuose bus kuo greičiau panaikinti.
Rugsėjo 12-ąją, t. y. tą dieną, kai įsigaliojo sienos uždarymas, jis sakė, kad draudimas kirsti sieną bus panaikintas, kai tik „būsime tikri, kad lenkų saugumas yra užtikrintas ir mums negresia jokios provokacijos“.