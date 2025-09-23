Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Niujorke – skubus E. Macrono skambutis D. Trumpui: kalbėdamas juokėsi

2025 m. rugsėjo 23 d. 21:42
Lrytas.lt
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį skubiai paskambino JAV vadovui Donaldui Trumpui po to, kai jį Niujorko gatvėse užblokavo prezidento kortežas, praneša portalas „Newsweek“.
Internete išpopuliarėjusiame vaizdo įraše matyti, kaip E. Macronas, ką tik palikęs Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos posėdį, paskambino D. Trumpui ir juokais pareikalavo: „Atlaisvink kelią“.
D. Trumpas tuo metu buvo mieste, nes vėliau planavo sakyti kalbą JT.
Vaizdo įraše, kuriuo nuo praėjusios nakties socialiniuose tinkluose pasidalijo tūkstančiai vartotojų, pirmiausia matyti policininkas, atsiprašantis E. Macrono, kad keliai uždaryti laukiant D. Trumpo kortežo.
Paprastai kortežą sudaro keliolika transporto priemonių – tarp jų policijos motociklai ir paties prezidento šarvuotas automobilis „The Beast“ („Žvėris“ – liet.).
„Jei nematote kortežo, leiskite man pravažiuoti“, – linksmai kalbėjo E. Macronas.
Neturėdamas pasirinkimo ir turėdamas laukti kaip visi kiti, E. Macronas nusprendė tiesiogiai paskambinti D. Trumpui.
„Sveikas, kaip sekasi? Įsivaizduok, stoviu gatvėje, nes viskas užblokuota dėl tavęs, ha!“ – savo mobiliuoju telefonu kalbėjo Prancūzijos lyderis.
Kitame įraše E. Macronas užfiksuotas einantis gatve link Prancūzijos ambasados, vis dar kalbėdamasis su D. Trumpu telefonu.
