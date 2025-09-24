„Be Kinijos V. Putino Rusija – niekas“: visa V. Zelenskio kalba, kurią išgirdo pasaulis

Joje V. Zelenskis pareiškė, kad Rusija yra visiškai priklausoma nuo Kinijos, o būtent Pekinas turi galimybę priversti Maskvą nutraukti karą prieš Ukrainą.
„Jeigu Kinija tikrai norėtų užbaigti šį karą, ji galėtų priversti Maskvą sustabdyti invaziją. Be Kinijos V. Putino Rusija yra niekas. Tačiau Kinija pernelyg dažnai tyli ir laikosi nuošalyje, užuot ėmusis aktyvių veiksmų dėl taikos“, – teigė Ukrainos prezidentas.
Padėkojęs pasaulio valstybių vadovams, V. Zelenskis pareiškė, kad pasaulio dėmesys JT organizacijai silpnėja, o ji pati darosi vis mažiau įtakinga.
„Apie tai šiandien ir turime kalbėti – apie įrankius, kurie, deja, dabar neveikia. Bet jie veiks, aš tuo įsitikinęs, jeigu jūs veiksite aktyviai, jeigu mes veiksime aktyviai. Juk pagrindinis įrankis yra jūsų rankose.
Visų pirma dėkoju Pietų Korėjai už šį Saugumo Tarybos posėdį ir už galimybę išsakyti raginimą taikai. Šiandien ši Taryba išgirs aiškų taikos šauksmą. Ir štai vienas iš pagrindinių mūsų laikų iškraipymų – į ką turime kreiptis, ragindami taikos, ir kam turime daryti spaudimą, kad ją pasiektume?
Viena iš nuolatinių šios Tarybos narių daro viską, kad užsitęstų didžiausias karas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Rusija tai daro nebaudžiama – naudodamasi veto teise, pirkdama įtaką ir laikydama taiką nežinioje.
Rusijos atstovas yra čia. Tačiau, žinoma, jis nėra tas, kuris priima tikruosius sprendimus. Vietoje to V. Putinas siunčia delegatus, kurie negali ir nenori sustabdyti kraujo liejimo. O kai jis pasirodo užsienyje – Pekine ar kitur – tai tik tam, kad pirktų laiką žmogžudystėms ir apsimestų, jog siekia diplomatijos“, – dėstė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis priminė, kad V. Putinui rūpi išnaudoti kiekvieną susitikimą kaip progą tęsti karą.
„Kiekvieną dieną Rusija žudo mūsų žmones, griauna mūsų miestus ir nerodo jokių ženklų, kad kada nors grįš prie JT Chartijos principų.
Čia taip pat yra Kinija – galinga valstybė, nuo kurios dabar visiškai priklauso Rusija. Jeigu Kinija tikrai norėtų užbaigti šį karą, ji galėtų priversti Maskvą sustabdyti invaziją. Be Kinijos V. Putino Rusija yra niekas. Tačiau Kinija pernelyg dažnai tyli ir laikosi nuošalyje, užuot ėmusis aktyvių veiksmų dėl taikos.
Mes sutikome su kiekvienu Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento pasiūlymu dėl paliaubų ir derybų su Rusija, siekiant taikos, tačiau Rusija visuomet atsako „ne“ arba mėgina visus supainioti, kad neįvyktų net paliaubos.
Ir ką tik susitikau su prezidentu D. Trumpu. Aptarėme, kaip pagaliau priartėti prie taikos. Kalbėjomės apie geras idėjas, ir tikiuosi, kad jos veiks. Esu dėkingas už šį susitikimą. Tikimės, kad Amerikos veiksmai pastums Rusiją link taikos. Maskva bijo Amerikos ir visada su ja skaitosi“, – dėstė Ukrainos valstybės vadovas.
V. Zelenskis taip pat priminė, kad Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija – nuolatinės Saugumo Tarybos narės – palaiko Ukrainą ir šios šalies žmones.
„Ir abi – kartu su kitomis nuolatinėmis JT Saugumo Tarybos narėmis – yra pasirašiusios dokumentą (Budapešto memorandumą – red. past.), kuris turėjo būti teigiamas žingsnis, bet galiausiai tapo perspėjimu pasauliui. Jis žlugo.
Įrodė, kad tarptautiniai pažadai gali virsti tuščiais žodžiais. Todėl šiandien, kartu su Jungtine Karalyste, Prancūzija ir daugiau nei 30 šalių iš mūsų savanorių koalicijos, kuriame naują saugumo architektūrą. Tikimės patikimos JAV paramos. Tikros saugumo garantijos turi tapti linija, kurios Rusija nebegalės peržengti.
Štai pavyzdys, kaip karas gali būti sustabdytas jėga: jeigu galėtume sustiprinti savo oro erdvę bendra sistema prieš Rusijos raketas ir dronus, tai priverstų Rusiją nutraukti oro atakas, nes viskas būtų numušta.
Tada V. Putinas būtų priverstas čia ar kitoje gerbiamoje platformoje ieškoti paliaubų ant žemės. Jei danguje nebūtų karo, Rusija negalėtų tęsti karo ant žemės. Apie tai kalbėjau su prezidentu D. Trumpu ir kitais lyderiais“, – dėstė Ukrainos prezidentas.
Jis priminė, kad nuolatinės Saugumo Tarybos narės – Kinija, JAV, JK, Prancūzija – atstovauja pagrindinę pasaulio jėgą, kuri privalo veikti, kai tarptautinė teisė nepajėgi.
„Su šiuo karu Rusija pati save diskreditavo – net ir tie, kurie dar viešai nekritikuoja V. Putino, jaučia tą patį. Rusijos buvimas nieko gero neatneša“, – rėžė V. Zelenskis.
Jis priminė, kad už kiekvienos tarptautinės institucijos turi stovėti jėga, pajėgi įgyvendinti sprendimus.
„Jeigu susivienysite, kad užbaigtumėte šį karą, net Rusija bus priversta paklusti. O jeigu vieni iš jūsų veiks, o kiti dels – karas tęsis.
Ukraina nori taikos labiau nei bet kas kitas pasaulyje. Frontas yra mūsų žemėje. Mes gedime savo žmonių, stengiamės išsaugoti savo miestus ir kaimus. Rusija nekreipia dėmesio į savo žuvusius, nemato savo nuostolių. Bet vieną dieną pamatys ir išgirs. Ir tai įvyks, kai pamatys jūsų veiksmus, kai išgirs jūsų bendrą raginimą taikai.
Štai mano raginimas jums šiandien – būkite veiksminga jėga. Veikite kartu. Prašau. Susivienykite pagaliau, kad sustabdytumėte Rusijos karą. Ir mes žinome, kaip užtikrinti saugumą. Dabar reikia stipraus impulso, kad Rusija būtų priversta judėti taikos link“, – pareiškė V. Zelenskis.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
