JK policija suėmė vyrą, įtariamą kibernetinėmis atakomis prieš Europos oro uostus

Jungtinės Karalystės Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA) pranešė, kad pareigūnai įtariamąjį suėmė antradienį vėlai vakare Vakarų Sasekse, pietryčių Anglijoje, įtariant pažeidimus pagal Kompiuterių naudojimo netinkamais tikslais įstatymą. Įtariamasis vėliau buvo paleistas už užstatą.
„Nors šis areštas yra teigiamas žingsnis, tyrimas dėl šio incidento yra ankstyvoje stadijoje ir tebevyksta“, – pareiškime sakė NCA direktoriaus pavaduotojas Paulas Fosteris.
„Kibernetiniai nusikaltimai yra nuolat pasikartojanti pasaulinė grėsmė, kuri toliau kelia didelių problemų Jungtinei Karalystei“, – pridūrė jis.
Nacionalinė nusikaltimų agentūra pranešė pradėjusi tyrimą po to, kai praėjusį penktadienį buvo pranešta apie „kibernetinį incidentą, turėjusį įtakos „Collins Aerospace“ veiklai“.
„Collins Aerospace“ dirba su kelioms oro linijoms daugelyje oro uostų visame pasaulyje, teikdama registracijos ir bagažo patikrinimo sistemas.
Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra patvirtino, kad sutrikimai buvo „sukelti išpirkos iš trečiosios šalies reikalaujančio viruso“.
Sutrikimai, kurie trečiadienį vis dar ribotai tęsiasi kai kuriuose Europos oro uostuose, sutrikdė šių sistemų veiklą, dėl to buvo atšaukti ir atidėti skrydžiai, ypač šeštadienį.
Oro linijos buvo priverstos registruoti keleivius ir bagažą rankiniu būdu, o tai sulėtino procedūras.
„Collins Aerospace“ šeštadienį pranešė, kad „sužinojo apie kibernetinį sutrikimą, paveikusį mūsų MUSE programinę įrangą tam tikruose oro uostuose“ ir kad įmonės veikla turėjo „apsiriboti elektronine keleivių registracija ir bagažo registravimu“.
Kaip šeštadienį rašė ELTA, iš Briuselio oro uosto buvo atšaukta mažiausiai 10 skrydžių, o dar 17 atidėti daugiau nei valandai po to, kai naktį į šeštadienį sistema patyrė „kibernetinę ataką.
Londono Hitrou oro uostas – kur eismas intensyviausias Europoje – tuomet pranešė, kad jo registracijos ir įlaipinimo sistemose, kurias taip pat teikia „Collins Aerospace“, kilo „techninė problema“, dėl kurios „gali vėluoti keleivių išvykimas“.
„Dėl visoje Europoje veikiančio sistemos paslaugų teikėjo techninės problemos registracijos laukti teks ilgiau“, – šeštadienį buvo skelbiama Berlyno oro uosto interneto svetainėje.