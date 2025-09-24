Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po D. Trumpo pareiškimo apie Rusijos lėktuvų numušimą – Jungtinės Karalystės reakcija

2025 m. rugsėjo 24 d. 09:02
Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper pareiškė, kad šalis yra „pasirengusi veikti“ po to, kai Donaldas Trumpas paragino NATO šalis numušinėti į jų oro erdvę įsibrovusius Rusijos lėktuvus.
Jungtinėse Tautose pasakytoje kalboje Y. Cooper kritikavo Maskvą už pastarosiomis savaitėmis įvykdytus „provokuojančius ir neapgalvotus“ NATO oro erdvės pažeidimus.
D. Trumpas, pirmiau raginęs Kyjivą padaryti nuolaidų Maskvai, dabar pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visas teritorijas, kurias Rusija yra užėmusi.
Y. Cooper antradienį vykusiame Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje pasakė: „Ukrainos saugumas yra ir mūsų saugumas, ir visi mes tikimės, kad bus laikomasi JT Chartijos.
Savo veiksmais Rusija siekia pakenkti demokratijai, užtęsti konfliktą ir skleisti nestabilumą toli už Europos sienų.
Pastarosiomis savaitėmis Estijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje stebėjome provokuojančius ir beatodairiškus NATO oro erdvės pažeidimus, prieš kuriuos NATO yra tvirtai nusistačiusi, ir mes būsime pasirengę veikti.“
NATO pareiškė, kad į Rusijos oro antskrydžius atsakys „karinėmis ir nekarinėmis priemonėmis“.
Savo pranešime aljansas pasmerkė penktadienį įvykusį incidentą, kai trys naikintuvai „MiG-31“ įsibrovė į jo oro erdvę, pavadindamas jį „platesnio masto vis neatsakingesnio Rusijos elgesio dalimi“.
NATO perspėjo: „Rusija gali būti tikra – NATO ir sąjungininkai, vadovaudamiesi tarptautine teise, panaudos visas būtinas karines ir nekarines priemones, kad apsigintų ir atgrasytų nuo visų grėsmių iš visų pusių“.
