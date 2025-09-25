„Tai labai rimti incidentai“: Danijoje dėl pastebėtų dronų vėl uždaryti oro uostai

Pagal pranešimus, maždaug apie 20 valandą vakaro Kopenhagos oro uosto oro erdvėje pastebėti keli (2–3) dideli dronai. Reaguodami į galimą grėsmę civilinei aviacijai, oro uosto pareigūnai nusprendė nedelsdami nutraukti skrydžius. Dalis jų buvo atšaukta, kita dalis – nukreipta į artimiausius oro uostus, pavyzdžiui, į Malmę (Švedijoje) ar Billundą.
Aalborgo oro uostas buvo uždarytas panašiu metu, kai oro erdvėje taip pat aptikta įtartina dronų veikla. Policija ir aviacijos saugumo tarnybos pradėjo tyrimą, bandydamos nustatyti, kas valdo šiuos bepiločius orlaivius.
„Tai labai rimtas incidentas. Dronai, skraidantys netoli oro uostų, kelia grėsmę tiek orlaiviams, tiek keleivių saugumui. Tokiais atvejais taikome nulinės tolerancijos politiką,“ – teigė Danijos civilinės aviacijos atstovas spaudai.
Keleiviai – pasimetę ir nepatenkinti Šimtai keleivių liko oro uostuose, nežinodami, kada galės išvykti. Dalis jų skundėsi dėl informacijos stokos ir neaiškios situacijos. Oro linijos pasiūlė nemokamą nakvynę arba bilietų keitimą, tačiau ne visi spėjo gauti pagalbą.
Dronų grėsmė civilinei aviacijai Šis incidentas nėra pirmasis Europoje. Pastaraisiais metais fiksuota nemažai atvejų, kai dronai trikdė oro uostų darbą Londone, Frankfurte ar Paryžiuje. Dėl to kai kurios šalys ėmėsi griežtinti dronų registracijos ir naudojimo taisykles.
Danijos valdžia šiuo metu svarsto papildomas saugumo priemones, tarp jų – bepiločių orlaivių aptikimo sistemas oro uostuose bei griežtesnes baudas už skrydžius draudžiamose zonose.