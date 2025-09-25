Lrytas Premium prenumerata tik
Šri Lankoje nuo kalno nukritus lyno tempiamam vagonui žuvo septyni vienuoliai

2025 m. rugsėjo 25 d. 09:08
Šri Lankos šiaurės vakaruose žuvo septyni budistų vienuoliai, įskaitant tris užsieniečius, kai lyno traukiamas vagonas nukrito nuo kalno šlaito, ketvirtadienį pranešė policija.
Žmonės buvo susigrūdę į suręstą mažą kabiną ir kėlėsi į meditacijos centrus kalno viršūnėje įsikūrusiame didžiuliame Na Uyanos miško vienuolyne, pranešė policija.
„Vagone buvo 13 vienuolių. Du atsipirko nedideliais sužalojimais, tačiau kiti keturi yra kritiškos būklės“, – sakė policijos pareigūnas.
Jis teigė, kad tarp žuvusiųjų yra vienuolių iš Indijos, Rusijos ir Rumunijos.
Pirminiais pranešimais, lynui nutrūkus, vagonas dideliu greičiu nuriedėjo žemyn, nušoko nuo bėgių ir trenkėsi į medį.
Vienuolynas yra už 130 kilometrų į šiaurės rytus nuo sostinės Kolombo.
