Šri Lankoje nuo kalno nukritus lyno tempiamam vagonui žuvo septyni vienuoliai

Žmonės buvo susigrūdę į suręstą mažą kabiną ir kėlėsi į meditacijos centrus kalno viršūnėje įsikūrusiame didžiuliame Na Uyanos miško vienuolyne, pranešė policija.
„Vagone buvo 13 vienuolių. Du atsipirko nedideliais sužalojimais, tačiau kiti keturi yra kritiškos būklės“, – sakė policijos pareigūnas.
Jis teigė, kad tarp žuvusiųjų yra vienuolių iš Indijos, Rusijos ir Rumunijos.
Pirminiais pranešimais, lynui nutrūkus, vagonas dideliu greičiu nuriedėjo žemyn, nušoko nuo bėgių ir trenkėsi į medį.
Vienuolynas yra už 130 kilometrų į šiaurės rytus nuo sostinės Kolombo.