Akibrokštas B. Netanyahu: kalbos JT metu dauguma diplomatų paliko salę

Besitęsiant karui Gazoje, Izraelis tarptautinėje arenoje yra giliai izoliuotas.
Be JAV prezidento Donaldo Trumpo, B. Netanyahu — kuriam Tarptautinis baudžiamasis teismas yra pateikęs kaltinimus dėl karo nusikaltimų — turi labai mažai sąjungininkų pasaulio mastu.
Savo kalboje B. Netanyahu pareiškė, kad Izraelis „užbaigs darbą“ Gazoje ir padarys tai kiek įmanoma greičiau.
Prieš kalbą jis įsakė Izraelio kariuomenei aplink Gazos Ruožą pastatyti garsiakalbius, kad palestiniečiai Gazoje galėtų išgirsti jo žodžius.
Jis taip pat teigė, kad Izraelio žvalgyba transliavo jo kalbą tiesiogiai į palestiniečių telefonus Gazoje.
B. Netanyahu paragino „Hamas“ vadovus pasiduoti, sudėti ginklus ir paleisti įkaitus.
Izraelio premjero kalbos metu išėjo beveik visi arabų ir musulmonų šalių atstovai, taip pat kelių Afrikos ir kai kurių Europos šalių atstovai.
B. Netanyahu kalbos metu taip pat buvo nušvilptas, o nuotraukose ir vaizdo medžiagoje matyti, kaip Izraelio premjeras kalba puštuštėje salėje.
Kalba buvo transliuojama ir Gazos Ruože
Anot žiniasklaidos, B. Netanyahu kalba buvo girdima ir Gazos Ruože.
Laikraštis „Haaretz“, remdamasis kariniais šaltiniais, pranešė, kad šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai, kad kalbą būtų galima transliuoti per garsiakalbius sunkvežimiuose arba netoli pasienio tvotos. Tai yra ir psichologinis karas.
Oficialiai kariuomenė to nepatvirtino. Pasak žinių portalo „ynet“, B. Netanyahu biuras nurodė kariuomenei įrengti garsiakalbius netoli palestiniečių gyvenviečių, kad būtų galima transliuoti kalbą.
Didžioji dalis „Hamas“ – sunaikinta
Izraelis, pasak B. Netanyahu, didžia dalimi sunaikino radikalų islamistinį judėjimą „Hamas“.
„Didžioji dalis „Hamas“ teroro mašinos“ sunaikinta, sakė B. Netanyahu penktadienį savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke, kurią sakė praėjus beveik dvejiems metams nuo Gazos karo pradžios. Tačiau jis įspėjo, kad „Hamas“ ir toliau kelia pavojų Izraeliui.
Todėl Izraelis turi „kiek įmanoma greitai užbaigti darbą“ savo kovoje prieš „Hamas“, pabrėžė B. Netanyahu JT Generalinės Asamblėjos visuotiniuose debatuose.
Izraelio kariuomenė neseniai dar kartą išplėtė savo atakas Gazos Ruože ir rengia didelį puolimą iš oro ir sausumoje prieš Gazos miestą palestiniečių teritorijos šiaurėje. Miestas laikomas vienu paskutiniųjų „Hamas“ bastionų.
Kreipdamasis į Gazos Ruože dar likusius įkaitus, B. Netanyahu sakė: „Nepamiršime jūsų. Kiekvieną jūsų grąžinsime namo“.
Premjeras reikalavo, kad „Hamas“ sudėtų ginklus ir paleistų visus įkaitus. „Jei padarysite tai, gyvensite. Jei ne, Izraelis jus medžios“, – pabrėžė premjeras.
Izraelis, anot B. Netanyahu, sunaikino Irano branduolinių ginklų ir raketų programą. Be to, jo šalis esą smarkiai susilpnino „Hezbollah“ ir smarkiai paveikė hučių sukilėlius. B. Netanyahu padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui už jo „drąsius ir ryžtingus veiksmus“ prieš Iraną. Egzistencinė grėsmė Izraeliui esą pašalinta.
Atsisakė išduoti vizą
Tuo tarpu D. Trumpo administracija atsisakė išduoti Palestinos prezidentui Mahmoudui Abbasui vizą, kad jis galėtų kalbėti JT.
Tačiau JT Generalinė Asamblėja triuškinama balsų dauguma pritarė, kad jis galėtų pasisakyti nuotoliniu būdu.
Ketvirtadienį savo kalboje jis pabrėžė, kad palestiniečiai niekada nepaliks Gazos, nepaisant visų jų patirtų kančių.
