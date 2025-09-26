B. Netanyahu: Palestinos pripažinimas skatins terorizmą visame pasaulyje

Tai paskatins terorizmą visame pasaulyje, sakė B. Netanyahu. Prancūzija, Didžioji Britanija, Australija, Kanada ir dar kelios šalys esą apdovanojo fanatikus, įvykdžiusius ir parėmusius 2023 m. spalio 7 d. žudynes. Kreipdamasis į kitas šalis, B. Netanyahu akcentavo: „Izraelis neleis primesti mums teroro valstybės“.
B. Netanyahu taip pat sakė, kad beveik 90 proc. palestiniečių gyventojų šventė 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitų islamistinių grupuočių žudynes Izraelyje. Iš tikrųjų tada būta nuotraukų, kuriose matyti džiūgaujantys palestiniečiai. Apklausos po teroro atakos parodė labai didelį pritarimą „Hamas“ išpuoliui – tačiau ne tokio dydžio.
Palestinos valstybę pripažinusios šalys, anot B. Netanyahu, pasiuntė „aiškią žinią“ palestiniečiams – „žudyti žydus apsimoka“. Ir nuosaikesnę palestiniečių savivaldą, valdančią dalį Vakarų Kranto, premjeras vėl kaltino skatinant terorizmą.
Neseniai Palestiną, be kitų, pripažino ir Portugalija, Belgija, Malta, Liuksemburgas bei Monakas. Palestinos pripažinimas pirmiausiai yra simbolinis žingsnis, tačiau žymi aiškų pozicijos pasikeitimą Artimųjų Rytų konflikte ir dar labiau izoliuoja Izraelį tarptautinėje arenoje.
Benjaminas NetanyahuPalestinaGazos Ruožas
