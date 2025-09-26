Mirė propagandistės M. Simonian sutuoktinis: apie vyro mirtį pranešė pati

T. Keosayanas buvo RT vyriausiosios redaktorės Margaritos Simonian sutuoktinis. Jis režisavo kelis propagandinius filmus, tarp jų plačiai kritikuotą juostą „Krymo tiltas. Pagaminta su meile!“.
Rusas taip pat vedė politines pokalbių laidas. T. Keosayanas siūlė, kad Aliaska turėtų atsiskirti nuo JAV ir prisijungti prie Rusijos.
Ukrainiečius jis vadino „priešais“ ir tikino, kad „broliais“ jie galėtų tapti tik po Rusijos pergalės ir „reabilitacijos“.
Po 2022 m. plataus masto invazijos Keosayanui sankcijas pritaikė Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė, Kanada ir Australija. Vakarų vyriausybės nurodė jo aktyvų vaidmenį skleidžiant propagandą, pateisinusią Maskvos agresiją.
Jo žmona, pagarsėjusi Rusijos propagandistė, M. Simonian anksčiau atskleidė, kad jai buvo atlikta operacija ir ji sunkiai serga.
Televizijos laidoje ji pirmą kartą užsiminė apie „rimtą, siaubingą ligą“ ir pridūrė nesanti tikra, ar dar kada nors vėl pasirodys per televiziją.