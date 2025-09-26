Lrytas Premium prenumerata tik
Pasaulis

Mirė propagandistės M. Simonian sutuoktinis: apie vyro mirtį pranešė pati

2025 m. rugsėjo 26 d. 14:32
Lrytas.lt
Tigranas Keosayanas, vienas liūdniausiai pagarsėjusių Kremliaus propagandos veidų, mirė sulaukęs 59 metų. Pastaraisiais metais jis išgarsėjo kaip triukšmingas Maskvos politikos rėmėjas ir dezinformacijos kampanijų veidas.
T. Keosayanas buvo RT vyriausiosios redaktorės Margaritos Simonian sutuoktinis. Jis režisavo kelis propagandinius filmus, tarp jų plačiai kritikuotą juostą „Krymo tiltas. Pagaminta su meile!“.
Rusas taip pat vedė politines pokalbių laidas. T. Keosayanas siūlė, kad Aliaska turėtų atsiskirti nuo JAV ir prisijungti prie Rusijos.
Ukrainiečius jis vadino „priešais“ ir tikino, kad „broliais“ jie galėtų tapti tik po Rusijos pergalės ir „reabilitacijos“.
Po 2022 m. plataus masto invazijos Keosayanui sankcijas pritaikė Europos Sąjunga, Jungtinė Karalystė, Kanada ir Australija. Vakarų vyriausybės nurodė jo aktyvų vaidmenį skleidžiant propagandą, pateisinusią Maskvos agresiją.
Jo žmona, pagarsėjusi Rusijos propagandistė, M. Simonian anksčiau atskleidė, kad jai buvo atlikta operacija ir ji sunkiai serga.
Televizijos laidoje ji pirmą kartą užsiminė apie „rimtą, siaubingą ligą“ ir pridūrė nesanti tikra, ar dar kada nors vėl pasirodys per televiziją.
RusijaMargarita Simonian

