Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Nyderlandai ketina migrantus išsiųsti į Ugandą

2025 m. rugsėjo 26 d. 15:44
Nyderlandų vyriausybė susitarė su Uganda, kad į šią Afrikos šalį deportuos migrantus, kurių prieglobsčio prašymai bus atmesti. Abi valstybės JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke pasirašė atitinkamą ketinimų protokolą, Hagoje pranešė Prieglobsčio ministerija. Pradžioje tai esą bus bandymas – į Ugandą bus išsiųstas ribotas skaičius migrantų.
Daugiau nuotraukų (1)
Ugandos planas dar turi būti paruoštas ir, anot duomenų, suderintas su Nyderlandų, Europos ir tarptautine teise. Vyriausybė, pasak ministerijos, palaiko artimą kontaktą su Europos Komisija ir JT organizacijomis.
Uganda pareiškė sutinkanti žmones iš regiono apgyvendinti viename priėmimo centrų. Iš čia jie grįš į savo kilmės šalis.
Rytų Afrikos šalis nori priimti ir iš JAV deportuojamus migrantus. Sudarytas atitinkamas susitarimas su JAV, pranešė Uganda rugpjūtį.
Panašus Didžiosios Britanijos planas migrantus, kurių prieglobsčio prašymai atmesti, išsiųsti į Ruandą žlugo.
Nyderlanduose idėja sulaukė opozicinių partijų ir žmogaus teisių organizacijų kritikos. ‚Amnesty International“ įspėjo, kad žmonės gali būti laikomi prieš savo valią. Be to, Ugandoje galioja vienas griežčiausių seksualinių mažumų įstatymų pasaulyje.
Nyderlandų prieglobsčio ministras sakė, kad deportuoti migrantus galima pagal galiojančius įstatymus ir sutartis. Dešinysis liberalas yra ir užsienio reikalų ministras.
Ugandos plano iniciatyva kilo radikalaus dešiniojo populisto Geerto Wilderso Laisvės partijai (PVV). Prieglobsčio teisės sugriežtinimas buvo pagrindinis dešiniosios koalicijos, kuriai pirmą kartą priklausė PVV, tikslas. Dabar koalicija jau žlugusi. Prieglobstis vėl yra rinkimų kampanijos tema. Spalio pabaigoje šalyje vyks nauji rinkimai. Ar naujoji vyriausybė toliau plėtos Ugandos planą, neaišku.
NyderlandaiUgandamigrantai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.