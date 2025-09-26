Nyderlandai ketina migrantus išsiųsti į Ugandą

Ugandos planas dar turi būti paruoštas ir, anot duomenų, suderintas su Nyderlandų, Europos ir tarptautine teise. Vyriausybė, pasak ministerijos, palaiko artimą kontaktą su Europos Komisija ir JT organizacijomis.
Uganda pareiškė sutinkanti žmones iš regiono apgyvendinti viename priėmimo centrų. Iš čia jie grįš į savo kilmės šalis.
Rytų Afrikos šalis nori priimti ir iš JAV deportuojamus migrantus. Sudarytas atitinkamas susitarimas su JAV, pranešė Uganda rugpjūtį.
Panašus Didžiosios Britanijos planas migrantus, kurių prieglobsčio prašymai atmesti, išsiųsti į Ruandą žlugo.
Nyderlanduose idėja sulaukė opozicinių partijų ir žmogaus teisių organizacijų kritikos. ‚Amnesty International“ įspėjo, kad žmonės gali būti laikomi prieš savo valią. Be to, Ugandoje galioja vienas griežčiausių seksualinių mažumų įstatymų pasaulyje.
Nyderlandų prieglobsčio ministras sakė, kad deportuoti migrantus galima pagal galiojančius įstatymus ir sutartis. Dešinysis liberalas yra ir užsienio reikalų ministras.
Ugandos plano iniciatyva kilo radikalaus dešiniojo populisto Geerto Wilderso Laisvės partijai (PVV). Prieglobsčio teisės sugriežtinimas buvo pagrindinis dešiniosios koalicijos, kuriai pirmą kartą priklausė PVV, tikslas. Dabar koalicija jau žlugusi. Prieglobstis vėl yra rinkimų kampanijos tema. Spalio pabaigoje šalyje vyks nauji rinkimai. Ar naujoji vyriausybė toliau plėtos Ugandos planą, neaišku.