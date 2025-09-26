Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Slovakijos parlamentas patvirtino LGBTQ+ nepalankią Konstitucijos pataisą

2025 m. rugsėjo 26 d. 12:56
Penktadienį Slovakijos parlamentas pritarė Konstitucijos pataisai, kuria siekiama apriboti tos pačios lyties porų teises ir sugriežtinti lyties keitimo taisykles.
Parlamentas 90-čia balsų pritarė pataisai, kuria taip pat suteikiama nacionalinės teisės viršenybė prieš Europos Sąjungos teisę, prieš balsavo septyni parlamentarai.
