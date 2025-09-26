Virš Danijos pasirodžius nežinomiems dronams – netoliese tykantis Rusijos desanto laivas

Žurnalistai užfiksavo Rusijos karo laivo buvimą iš sraigtasparnio. Jis buvo netoli Danijos krantų – rajone tarp Langelando ir Lolando salų – ir ilgą laiką liko nepastebėtas, nes buvo išjungta automatinė atpažinimo sistema (AIS).
Pažymima, kad laivas buvo tarp 70 ir 270 km atstumu nuo oro uostų bei karinių objektų, šalia kurių buvo pastebėti nežinomi dronai.
Leidinio teigimu, Danijos policija ir saugumo analitikai neatmeta, jog laivas galėjo būti susijęs su incidentais, nors kol kas nėra tiesioginių įrodymų.
Pasak „Ekstra Bladet“, Danijos ginkluotosios pajėgos žinojo apie Rusijos karo laivo buvimą prie Langelando salos krantų, tačiau kol kas susilaiko nuo komentarų.
„Aleksandras Šabalinas“ yra didelis desantinis laivas, pastatytas 1985-aisiais. Jis dalyvavo Rusijos intervencijoje į Siriją, gabendamas karius ir techniką į Rusijos bazę Tartuse.
Vėlų rugsėjo 22-osios vakarą nežinomi dronai sustabdė Kopenhagos ir Oslo oro uostų darbą kelioms valandoms.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šį incidentą pavadino „rimtu išpuoliu prieš Danijos kritinę infrastruktūrą“ ir neatmetė galimybės, jog prie to galėjo būti prisidėjusios Rusijos pajėgos.
Naktį į rugsėjo 25-ąją dronai buvo pastebėti skraidantys virš karinių objektų Danijoje.
Oro bazėje, esančioje netoli Aalborgo oro uosto, dislokuoti C-130 Hercules ir CL-604 Challenger transporto lėktuvai.
Elitiniai „Jægerkorps“ specialiųjų pajėgų daliniai taip pat įsikūrę Aalborgo oro bazėje, o Skridstrupo oro bazėje, kurioje aptarnaujami F-16 naikintuvai, taip pat buvo pastebėti dronai.
Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas šiuos dronų incidentus šalyje pavadino „hibridiniu išpuoliu“.
