V. Zelenskis: virš vakarų Ukrainos – galimai vengriški dronai

V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad įvyko karinis pasitarimas, kuriame dalyvavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis, Generalinio štabo viršininkas Andrijus Hnatovas, gynybos ministras Denysas Šmyhalis ir Prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Pavlas Palisa.
Pranešama, kad pats O. Syrskis informavo apie incidentus su dronais prie Ukrainos ir Vengrijos sienos.
„Ukrainos kariškiai užfiksavo žvalgybinių dronų įskridimus į mūsų oro erdvę, ir tai tikriausiai yra vengrų dronai. Anksčiau jie galėjo vykdyti žvalgybą dėl pramoninio potencialo Ukrainos pasienio regionuose“, – pareiškė V. Zelenskis.
Šiuo klausimu prezidentas pavedė patikrinti visus turimus duomenis ir nedelsiant pranešti apie kiekvieną užfiksuotą faktą.
Svarbiausi įvykiai fronte
Posėdyje taip pat buvo išklausytos ataskaitos apie padėtį svarbiausiose fronto vietose.
„Ypatingas dėmesys buvo skirtas Dobropilės kontrpuolimui. Nuo operacijos pradžios jau išlaisvinta 168,8 kv. kilometro teritorijos ir dar 187,7 kv. kilometro išvalyta nuo Rusijos diversinių grupių.
Vien šios operacijos metu rusų nuostoliai siekia beveik 3 tūkst. žmonių, dauguma jų – negrįžtami nuostoliai. Taip tęsiamas Ukrainos mainų fondo papildymas“, – dėstė V. Zelenskis.
Valstybės vadovas padėkojo visiems Ukrainos daliniams, dalyvaujantiems operacijoje.
Pasak jo, buvo aptarta padėtis prie Kupjansko ir aplink jį. Išsamiai nagrinėta, kas vyksta Charkivo ir Donecko srityse.
„Karinės vadovybės atstovas taip pat pranešė apie numuštą Rusijos Su-34 Zaporižios regione. Dėkoju mūsų kariams už tikslumą.
Būtent šis lėktuvas, kartu su kitais, rusų buvo naudojamas smūgiams aviacijos bombomis Zaporižei, kitiems mūsų miestams ir kaimams. Mes ir toliau visiškai pagrįstai naikinsime Rusijos karinę aviaciją, reaguodami į smūgius mūsų miestams. Taip pat dirbame su partneriais, kad dar labiau sustiprintume mūsų oro gynybą“, – pažymėjo prezidentas.
Po susitikimų ir susitarimų Niujorke buvo duoti atitinkami nurodymai Gynybos ministerijai ir Ukrainos diplomatams.